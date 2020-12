Ve Fakultní nemocnici Ostrava začali očkovat zdravotníky v úterý v 8.30. V pondělí v Ostravě čekali na vakcínu celý den marně, stejně jako v Olomouci.

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO) odpoledne prohlásil, že první dávka bude v Moravskoslezském kraji až poslední den roku. Premiér Andrej Babiš (ANO) poté večer sdělil v televizi, že v ostravské fakultce se bude očkovat od úterního rána a že do Ostravy se ještě v noci přesune 840 dávek z Brna.

„Vakcínu očekáváme pravděpodobně 31. prosince. Všechno tomu nasvědčuje a pracujeme s tímto termínem,“ sdělil v úterý před polednem Deníku mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc Adam Fritscher. „Pokud to tak bude, 1. ledna bychom začali očkovat,“ dodal mluvčí.

S termínem 31. prosince počítají i ve Vojenské nemocnici Olomouc.

„Do Olomouce, do fakultní nemocnice, by měla dávka 975 vakcín dorazit během čtvrtečního dopoledne,“ sdělil Deníku náměstek ředitele vojenské nemocnice Luděk Ordelt.

Marketingové hrátky

Hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek (Piráti a STAN) kritizoval informovanost o dodávkách prvních vakcín do České republiky.

„Platí, že vakcínu dostaneme na Silvestra. Hejtmanství žádné kroky nečinilo. Příjemcem vakcín jsou nemocnice. Nevím o tom, že by vedení fakultní nemocnice něco domlouvalo,“ reagoval hejtman na noční přesun vakcíny z Brna do Ostravy.

„Neměli jsme žádnou zprávu o tom, že přijde nějaká předvárka. Všichni jsme měli informaci, že dorazí očkovací látka do ČR a rozdistribuuje se po Čechách a Moravě. Když se nechal premiér Babiš v neděli naočkovat, mysleli jsme, že to už je ono. Pak jsme se dozvěděli, že to, na co čekáme, v Česku není,“ hodnotil situaci Suchánek.

Podle olomouckého hejtmana však nejsou tyto „marketingové hrátky“ tak podstatné, jako samotné přípravy na to, až začne velká očkovací akce.

„Řešíme, jak to budeme dělat, na kolika místech máme mrazicí zařízení, která látku udrží na 70 stupních. Jak to budeme distribuovat, aby vakcína byla aplikovaná do pěti dnů, kdy opustí mrazák,“ popisoval Suchánek.

V Olomouckém kraji je celkem osm nemocnic, které počítají s vakcinací.

„Jaká budou další očkovací místa? Nemocnice nebudou schopny kapacitně zabezpečit poptávku, když dojde na vakcinaci občanů,“ uvedl hejtman.

„Není to dotaženo a my stále čekáme na noty. Stejně tak čekáme na centrální registr, který není,“ poukazoval Suchánek.

Pro ohrožené od ledna

Olomoucký kraj očekává zásilku 975 vakcín, kterou převezme fakultní nemocnice, odkud vakcína poputuje dále do nemocnic v okresech. Fakultka dostane 400 dávek.

„Zájem v naší nemocnici evidujeme značný,“ sdělil Deníku Fritscher. Nemocnice má rezervační systém pro zájemce z řad zaměstnanců. „Prioritně covidových pracovišť,“ doplnil mluvčí.

Další zásilka by měla dorazit do kraje počátkem ledna. Mělo by se již jednat o tisíce dávek.

V lednu by se podle očkovací strategie měla vakcína dostat i k seniorům nad 65 let, chronicky nemocným lidem, kteří trpí třeba vážným onemocněním ledvin a jater, závažným typem cukrovky nebo těžkou obezitou.

Babiš, Praha a Brno

Očkování v České republice odstartovalo v neděli, první dostal vakcínu premiér Babiš. Prvních bezmála 10 tisíc dávek dostaly čtyři pražské a dvě brněnské nemocnice. V pondělí zahájily očkování i další nemocnice.

Vzhledem k tomu, že vakcína od společností Pfizer a BioNTech musí být uchovávaná v hlubokém mrazu, budou vakcinaci nejprve zajišťovat nemocnice a zdravotní ústavy. Poté budou zapojeni i praktičtí lékaři, případně ambulantní specialisté, kterým poputuje až očkovací látka, jež nebude vyžadovat skladování při velmi nízkých teplotách.

Očkování proti Covid-19 by mělo být postupně dostupné všem, kteří o něj budou mít zájem. K získání kolektivní imunity musí být proočkovaných 65 až 70 procent populace.

Očkování proti Covid-19 je bezplatné a dobrovolné.