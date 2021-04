Roste zájem o očkování, nebo lidé podléhají obavám z možných komplikací? Nakolik jsou znepokojující případy, kdy se nakazili mutacemi koronaviru ti, kteří už byli po dvou dávkách vakcíny? A dostane se v létě imunizace na takové procento, abychom si mohli užít „normální“ prázdniny? V rozhovoru pro regionální Deník odpovídá krajská koordinátorka očkování a současně primářka Oddělení nemocniční hygieny Fakultní nemocnice Olomouc Jarmila Kohoutová.

Počty překročily hranici čtyř tisíc dávek za den. Jste spokojena s tempem vakcinace v Olomouckém kraji?

Jsme spokojeni ve vztahu k tomu, kolik dostáváme vakcín. Snažíme se týdenní dodávku do té další vyočkovat.

Dodávky přicházejí podle plánu? Jsou velké výpadky?

Dodávka vakcíny Pfizeru chodí pravidelně podle plánu. Teď dostáváme týdně do Olomouckého kraje čtrnáct plat, tedy 16 380 dávek. Ty se rozdělují mezi očkovací místa. Moderna chodí jednou za čtrnáct dní a s výjimkou toho, co potřebujeme na přeočkování v očkovacích místech Jeseník a Šumperk, kde ještě dobíhají druhé dávky, dáváme všechnu praktickým lékařům.

AstraZeneca?

Ta měla v posledních třech týdnech poměrně výrazně omezené dodávky. V tomto týdnu přišlo jen devět balení, tedy 900 dávek. Všechny jdou praktickým lékařům.

Pfizer pro praktiky je krajní řešení

Pfizer včera (ve středu) slíbil, že dodávky do EU zvýší. Lze s nimi výhledově počítat i pro praktiky? Pokud by byl problém s firmami AstraZeneca či Johnson & Johnson? Mluví se i o tom, že Evropská komise s nimi nechce obnovit smlouvy…

Zatím máme pro praktiky nastavené AstruZenecu a Modernu. Ale k Pfizeru: pokud by nebyly jiné očkovací látky, kterými by bylo možné zasaturovat praktické lékaře, uvažuje se i o Pfizeru. Je ale trochu problém a bylo by to spíše krajní řešení. Modernu nám teď rozváží hasičský záchranný sbor, což samozřejmě není jejich primární činnost. Trvale rozvážet Pfizera prostřednictvím hasičského záchranného sboru dlouhodobě nevidíme jako systémové řešení. Předpokládali jsme, že jakmile bude Johnson & Johnson, AstraZeneca, případně další vakcíny, Novavax a CureVac, budou praktičtí lékaři zásobování těmi vakcínami, které jsou pro ně primárně určeny a nemají takové nároky na skladovací a transportní podmínky.

Zájem lidí o očkování je stále velký?

Ano. Dobíháme pedagogy, které bychom chtěli v průběhu příštího týdne doočkovat alespoň první dávkou. Ve věkové kategorii 80+ zbývají desítky lidí, tady už ti, co měli zájem, jsou proočkováni. Chroničtí pacienti, rizikovější, a 70+ nám zůstávají, ti se stále dohlašují. Uvolněny jsou další kategorie, a to chroničtí pacienti, druhá skupina, a 65+. V menších počtech jsou to pak pracovníci superkritické infrastruktury a terénní sociální služby.

Ve středu se začali hlásit mladší senioři, kategorie 65+. Jaká byla jejich odezva hned první den?

Za středu se jich v kraji zaregistrovalo na tři a půl tisíce.

Kdy se na ně dostane?

Na některých očkovacích místech dostanou termín do týdne. Někde do dvou týdnů.

Bude potřeba posílit očkovací kapacity v Olomouci? Dojde na pavilon A v areálu Výstaviště Flora?

Předpokládáme, že velká část očkování přejde na praktické lékaře, pokud bude dostatek vakcín, a měli bychom si vystačit se stávajícími očkovacími místy ve fakultní nemocnici a vojenské nemocnici. Flora je záložní varianta, která musí být, ale v Olomouci máme snahu udržet vakcinaci v rámci obou nemocnic. Z hlediska logistiky je to jednodušší varianta.

Vnímáte převažující plnou důvěru lidí v očkování? Ptám se i v návaznosti na AstruZenecu a problém se vzácným vedlejším účinkem – výskytem krevních sraženin.

Je stále velká, což je vidět i podle zájmu a proočkování. Ano, některé informace ohledně Astry a vakcíny od společnosti Johnson & Johnson mohou zájemce zviklat, a třeba nechtějí zrovna tuto vakcínu, ale z mého pohledu je to otázka procentuálního výskytu komplikaci a otázka důkladné analýzy toho, co bylo opravdu tou příčinou následků očkování, jestli to bylo pouze v souvislosti s očkováním nebo zde bylo primární onemocnění do té doby nediagnostikované, což se samozřejmě může stát. Ale vidíme, protože Astru mají primárně praktičtí lékaři, že když s lidmi hovoří, poskytnou jim dostatek informací, nakonec není problém.

Covid po očkování s příznaky, ale bez hospitalizace

Sputnik V je pro vás aktuální téma?

Pokud budou doloženy ze strany výrobce veškeré podklady, validní podklady k posouzení, a schválí to EMA (Evropská agentura pro léčivé přípravky) a vakcína bude uvolněna, tak si nemyslím, že by měl být nějaký problém.

Pár lidí v kraji už onemocnělo jihoafrickou varinatou po obou dávkách očkování proti koronaviru. Je to pro vás znepokojující?

Úplně znepokojující to není. S tím se dalo počítat, předpokládalo se to. Vakcína má účinnosti v nějakém procentu: od 80 po 95 procent. Vždy v nějakém případě může dojít k tomu, že tělo na aplikaci látky nezareaguje a nevytvoří si protilátky proti onemocnění. Ve zdravotnictví s tím musíme počítat. Podstatným je pro nás klinický stav pacienta a tomu poskytnout veškerou dostupnou péči, aby se jeho stav zlepšil a vyléčili jsme ho.

JAR varianta se šíří rychleji, podobně jako zpočátku britská. Reagují na to nějak nemocnice v kraji?

Dělají se přísnější režimová opatření. Tyto pacienty izolujeme ještě od těch ostatních covidových pacientů, abychom minimalizovali přenos této infekce.

Zaznamenali jste již nakažené, mutacemi nebo původním virem, kteří již absolvovali očkování. Potvrzuje se u těchto lidí, že průběh onemocnění je díky vakcinaci proti koronaviru mírnější?

Statisticky to nemáme zjištěné. Průkazného onemocnění covidem po ukončeném očkování zatím máme v jednotkách případů. Je pravdou, že u případů, které jsme tady měli, to probíhalo sice s klinickými příznaky, ale bez nutnosti hospitalizace. Teď myslím v řadách našich zdravotníků, kde se i tyto případy objevily.

60% proočkovanost? Je to o zájmu

Byť praktici nedostávají tolik vakcíny, kolik by potřebovali pro své pacienty, funguje vzájemná spolupráce dobře?

Funguje dobře, spolupracujeme s krajskou koordinátorkou a tím, že jim poskytujeme v podstatně veškerou Modernu, dnes máme zapojeno v Olomouckém kraji přes 200 lékařů, kteří již začali očkovat. U Astry to v poslední době bohužel není nijak velký počet dávek.

Mohu se ještě zeptat, kde vidíte proočkovanost počátkem léta? Umožní nám dostatečná celková imunizace návrat k „normálnímu“ životu?

Postupně se budou pouštět k registraci nižší věkové skupiny. Předpokládám, že se bude očkovat i v červenci a srpnu. Pokud bude účast na různých akcích, ať to bude vstup do restaurace, na festival, či dovolené, podmíněna testováním a certifikát o očkování bude průkazem ke vstupu, může to zvýšit zájem o očkování. Už nyní vidíme, že než opakované testování na koronavir by někteří raději zvolili očkování.

Mohli bychom se o prázdninách dostat alespoň na šedesátiprocentní proočkovanost v Olomouckém kraji? Nebo jste větší optimistkou?

Je to o zájmu. Mohli bychom. Těžko v tuto chvíli říci, jak budou reagovat mladší věkové skupiny. V rozhodováním těch, kteří nyní váhají, však může sehrát roli právě požadavek organizátorů různých akcí, aby předložili negativní test nebo doklad o ukončeném očkování proti covidu. Věřím, že i toto bude jedna z motivací.