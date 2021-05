„Loňská výstava KOV (ID) se setkala s velkým ohlasem a zavítaly na ni čtyři tisíce návštěvníků. Rozhodli jsme se jít proto i letos stejnou cestou a umístit část exponátů na venkovní prostranství. Dřevěné sochy Václava Lemona bychom chtěli nasvítit a pohledově jsou přístupné jak od kované brány, tak ze zámeckého mostu,“ řekla Lada Galová, vedoucí Galerie města.

První z autorů Václav Lemon žije a tvoří v Olomouci.

„Dřevosochání motorovou pilou je v poslední době velmi populární a jeho výhodou je, že jde práce rychle od ruky. Na venkovní plastiky většinou používám dub, protože je trvanlivý a i při vysychání málo praská, takže jeho vzhled zůstává nedotčený,“ vysvětlil Václav Lemon, kterému se prý daří většinu prací rychle prodat.

Už na první pohled upoutá zraky návštěvníků dřevěná socha s názvem Roba, kterou dokončil teprve nedávno.

Olomoucký výtvarník Radovan Langer, který pochází z Hranic, zvolil pro svou expozici název Obrazobraní. Kromě rozměrných pláten, malovaných olejem nebo akrylem, upoutají i menší kovové objekty.

„K vidění je retrospektivní průřez jeho tvorbou - od roku 1988 až po současnost. Výstava je konfrontací starších a nových věcí s důrazem na nedávno dokončená díla,“ doplnila Lada Galová.

Radovan Langer má v Přerově první samostatnou výstavu, přestože má za sebou velké množství kolektivních autorských výstav doma i v zahraničí. Jeho díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách v Belgii, Itálii, Holandsku, Německu, na Ukrajině, ale i v Jihoafrické republice. Od roku 1991 je členem Unie výtvarných umělců Olomoucka a od roku 2000 také čestným občanem holandského města Voorburg.

Umělec absolvoval studia na Katedře výtvarné teorie a výchovy Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, vystudoval Státní grafickou školu v Lipsku, odborné vzdělání získal i ve Spojených státech amerických nebo v Itálii.

Na svém kontě má přes tři desítky individuálních a více než stovku kolektivních výstav po celém světě.

Výstava v galerii potrvá do konce července a veřejnosti je přístupná od úterý do pátku v době od 8 do 17 hodin. (pu)