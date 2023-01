Hejtman Vondrák po prohře Babiše: Směr hnutí ANO nesmí určovat marketingový tým

Co vzkázal novém prezidentovi, co od něj čeká, a proč vystoupil na mítinku Petra Pavla v Ostravě před zaplněným náměstím a co ho tam překvapilo? A co říká na vyjádření ostravského primátora a moravskoslezského hejtmana, kteří před prvním kolem veřejně podpořili Petra Pavla namísto jejich předsedy z ANO Andreje Babiše? Dozvíte se z videa Deníku.