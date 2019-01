Přerov - Vlna veder, která v posledních dnech zasáhla celou Českou republiku si na Přerovsku tentokrát nevyžádala žádné lidské životy. Alespoň podle záznamů olomoucké záchranné služby.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jan Handrejch

„Kvůli horkému počasí jsme nezaznamenali zvýšený počet výjezdů,“ uvedl Jan Weinberg ze zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje.

Podle něj je to hlavně tím, že lidé jsou již poučeni. „Díky médiím jsou včas upozorněni, že přijde horké počasí, které by je mohlo ohrozit. Starší lidé a kardiaci proto raději vůbec nevycházejí ven a kritické dny přečkávají doma,“ dodal Weinberg.

Pokud už vůbec vyrazí do ulic, pak jen v ranních hodinách. „Jen jsem si odskočila na nákup, dokud nebude takové horko,“ řekla sedmasedmdesátiletá Marie Sehnalíková z Přerova. „V největších vedrech s manželem trávíme dny v bytě,“ popsala.

Pro ty, kteří se i přesto v parných dnech rozhodli vyrazit do ulic či k vodě, vydal český hydrometeorologický ústav varování. Lidé by měli omezit fyzickou zátěž, která by mohla vést k přehřátí a dostatečně doplňovat tekutiny bez kofeinu.

(svr)