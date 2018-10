V romském ghettu začala demolice budovy

FOTOGALERIE / Bez větších emocí přihlíželi ve čtvrtek ráno obyvatelé romského ghetta demolici zchátralého objektu v Kojetínské ulici v Přerově.

Bourání domu, jenž je v dezolátním stavu, připravovalo město už od června - kvůli obavám z narušení statiky sousedního domu totiž stavebníci museli nejprve zabezpečit štítovou zeď. Demoliční práce potrvají až do listopadu.

„Nemrzí nás to. Měli to zbourat celé, vždyť my tady na Kojetínské žijeme jako zvířata. Chceme bydlet jako ostatní, a ne v této ulici,“ netajil se svými pocity jeden z místních obyvatel Dušan Mižigar, který pozoroval stavebníky při práci.

Starousedlíky nemrzí ani to, že před jejich zraky mizí kus minulosti.

„Kolik asi to bourání stálo? Za ty peníze nám klidně mohli postavit nové baráky, nebo ty staré aspoň spravit,“ poznamenal jiný muž.

Třípatrovou stavbu z plných cihel v Kojetínské ulici tvoří šest vchodů, ale demolice se týká pouze čísla popisného 1831.

„Práce začaly v červnu, protože se nejprve musí postavit nová štítová stěna. Bylo tedy nutné probourat stropy a udělat nový základ na mikropilotech,“ vylíčil Petr Hurta z hranické firmy, která demoliční práce provádí.

Práce až do listopadu

Objekt začala firma bourat ve čtvrtek ráno.

„Jednotlivé části objektu rozebírá bagr s dlouhým ramenem a nůžkami a snaží se separovat materiál - cihly zvlášť a dřevo zvlášť. Dřevo se pak ještě oddělí od lepenky a plechu,“ nastínil. Materiál pak firma převeze na skládku.

Stavební práce potrvají až do listopadu a město za ně zaplatí zhruba 7 milionů korun.

„Z toho na 3 miliony korun přijde vlastní demolice a 4 miliony představují zabezpečovací práce. Rozsah stavební činnosti je značný a zkomplikovalo se to i tím, že technické řešení je jiné, než předpokládal projekt,“ vysvětlila Ivana Pinkasová, vedoucí odboru řízení projektů a investic přerovského magistrátu.

Zbourají i další domy?

Vlastní demolice podle ní potrvá deset dní, a poté následuje dokončení zabezpečovacích prací a úklid.

„Podle smlouvy má být dílo hotové do konce listopadu,“ upřesnila.

Městu se na demolici objektu podařilo získat dotaci a akce je spolufinancována z programu Ministerstva pro místní rozvoj na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách.

Přerov do budoucna nevylučuje ani demolici dalších objektů v romském ghettu, které jsou ve zchátralém stavu a nikdo v nich nebydlí.