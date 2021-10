Obyvatelé Rokytnice podpořili Jurečku také v krajských volbách v loňském roce - Spojence - Koalici pro Olomoucký kraj, kde byl jedničkou na kandidátní listině, tehdy v obci volilo přes 29 procent lidí. Pokud by tedy o vítězi rozhodovali právě v Rokytnici, tak by bylo prvenství jasné. (dar)

Velký zájem měli lidé v Rokytnici o volby do Poslanecké sněmovny také před čtyřmi lety, kdy se účast vyšplhala na 64,11 procenta. Marian Jurečka tehdy ve své vesnici získal jako lídr kandidátky lidovců v Olomouckém kraji na 18,69% hlasů.

„Máme odvoleno. Měli jsme jasno.“ A na otázku, jak místní fandí Marianu Jurečkovi, odpověděl: „Fandit mu fandíme. Třeba nám v něčem i pomůže. Je toho hodně, co bychom potřebovali. Třeba novou školu. Stávající budova je zchátralá a kapacitně nedostačující,“ podotkl Obrtel.

To místní radní, Petr Obrtel, se trochu rozpovídal.

„Vím přesně, komu dám svůj hlas, ale nezlobte se, nechám si to pro sebe,“ řekl muž středního věku, který si nepřál ani uvést jméno a spěchal k volební urně. O moc sdílnější nebyla ani zástupkyně mladší věkové kategorie Gábina. „Komu dám svůj hlas, to jsem se rozhodla teprve před hodinou. Víc neřeknu,“ uvedla.

Jak jde o politiku, lidé jsou na slovo skoupí. To alespoň platilo v Rokytnici na Přerovsku, kde v pátek ve čtyři hodiny odpoledne odvolil také lídr koalice SPOLU v Olomouckém kraji a šéf lidovců Marian Jurečka. Před budovou obecního úřadu, kde se volilo, se to lidmi jen hemžilo, ale o probíhajících volbách se jim příliš hovořit nechtělo.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.