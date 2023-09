Už od konce června, kdy se z obchodního centra Koloseum v Želatovské ulici v Přerově odstěhoval market Albert, obyvatelé okolních ulic netrpělivě čekají na otevření nové prodejny. Chybí zejména seniorům ze sousedních ulic Bohuslava Němce či Želatovské, pro které je nákupní centrum dobře dostupné.

Po rekonstrukci prostor otevře novou provozovnu v obchodním centru Koloseum Penny market. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Podle provozovatelů Kolosea obsadí uvolněné prostory Penny market, který nabídne nový komfort nakupování. Otevřít by měl ještě v letošním roce. Vše záleží na rychlosti povolení od příslušných orgánů.

„Věříme, že stihneme práce dokončit tak, abychom si spolu se zákazníky užili už pěknou adventní atmosféru. Lidé musejí mít jen chvilku strpení,“ nastínila manažerka obchodního centra Koloseum Alena Váchová.

Prodejní plocha, kterou zabere Penny market, je zhruba 900 metrů čtverečních. „Bude to tedy větší prodejna s rozšířenějším sortimentem než ta, která je u hřbitova. Chceme zákazníkům vytvořit příjemné prostředí, které by odpovídalo dnešní době.

Po pětadvaceti letech provozu bez úprav to byl nutný krok,“ řekla manažerka.

Zákazníci najdou v obchodním centru od podzimu několik novinek. „Už v září zde otevřela nová lékárna Lemon, která je jedinou v Přerově - nejbližší je až ve Zlíně. Oslovilo nás to, že je to česká lékárna, která nabízí dobré ceny, výhodnější klientský program a snížení doplatků až na nulu,“ zmínila Alena Váchová.

Od 1. října se mohou návštěvníci Kolosea těšit také na nové květinové studio U Lukáše, které bude ve vestibulu. Prodejna uzenin Makovec, která je v současné době uzavřená, otevře až společně s Penny Marketem.

Zákazníci, kteří byli zvyklí nakupovat v marketu v Koloseu, už na otevření nového obchodu netrpělivě čekají. „Už aby to bylo, je to pro nás nejblíže. I když je na kopci Kaufland, pro nás důchodce už je to daleko,“ posteskla si paní Hana K., která bydlí v ulici Bohuslava Němce.

„Jsem zvědavá, jestli obstojí. Dnes je taková drahota, že už se ani nehodí nakupovat. To by se mělo řešit na prvním místě, ceny potravin jsou přemrštěné, nikde v Evropě tak drahé potraviny nejsou,“ zhodnotil pan Miroslav, který chodí do Kolosea nakupovat.