Zaměstnaní rodiče, kteří potřebují pohlídat dítě v době, kdy jsou uzavřeny všechny mateřské školy ve městě, se mohou obrátit na neziskovou organizaci Duha Klub Rodinka v Přerově.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

„Nabízíme jim od pondělí 30. března v prostorách budovy na adrese Želatovská 12 hlídání dětí, a to od pondělí do pátku v době od 7 do 15.30 hodin,“ řekla mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.