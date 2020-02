„Návštěvy budou od úterý 4. února omezeny na Léčebně dlouhodobě nemocných a interním oddělení,“ upřesnila mluvčí přerovské nemocnice Radka Miloševská.

Plošný zákaz návštěv už platí například ve šternberské nemocnici nebo v Prostějově.

Počet nakažených chřipkou ve srovnání s minulým týden na Přerovsku opět vzrostl, i když stále zůstává nejnižší ze všech okresů v Olomouckém kraji. Na sto tisíc obyvatel nyní připadne v průměru 1541 nemocných, zatímco například v Olomouci je jich 2276 a v Prostějově 1973.

„Nejvíce marodů zůstává i nadále v kategorii do pěti let, kde nyní připadá na sto tisíc obyvatel na 4610 nakažených. Vzrostl i počet nemocných dětí od 6 do 14 let - těch je nyní 3312, a mladých lidí od 15 do 24 let, kterých ulehlo s chřipkou 2800,“ upřesnila přerovská epidemioložka Eva Bernardová. Chřipce zatím odolávají dospělí a senioři.