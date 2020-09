„Jen minulý týden v pondělí dorazilo na infekční ambulanci na testy asi sedmdesát lidí - přijeli sem dokonce pacienti ze Zlína, Uherského Hradiště nebo Brna. Proto jsme se rozhodli zřídit nové odběrové místo,“ vysvětlil Jiří Ševčík, ředitel přerovské nemocnice.

Objednaní pacienti se žádankou se mohou dostavit na odběry denně od pondělí do pátku, a to v době od 8 do 12 hodin. „Čas od 12 do 14 hodin je vyhrazen pro akutní pacienty, o víkendech zatím otevřeno nebude,“ upřesnil.

Nové odběrové místo je pro lidi dostupnější. Zatímco dosud pacienti docházeli do infekční ambulance v pavilonu N uprostřed areálu, nyní jsou pro ně vyhrazeny prostory v přízemí pavilonu operačních oborů (E).

Výhodou je, že má odběrové místo vlastní vchod do areálu nemocnice z Dvořákovy ulice, který mohou využívat chodci. Dříve uzamčená brána bude sloužit přednostně lidem, přicházejícím na odběry Covid-19 tak, aby se nemísili s ostatními pacienty a návštěvníky nemocnice.

„Pro klienty, kteří přijedou na covid testy autem, je vyhrazeno několik parkovacích ploch přímo u odběrového místa. K odběru pak lidé dojdou jen několik kroků. Odběrové místo ale není určeno pro stěry přímo z automobilu,“ upřesnila mluvčí přerovské nemocnice Radka Miloševská.

Na testy se mohou dostavit pouze indikovaní pacienti na základě žádanky vystavené hygienikem nebo lékařem, a to po předchozí telefonické objednávce na čísle 725 663 420.

Přerovská nemocnice zatím neuvažuje o znovuobnovení oddělení covid ARO - v tuto chvíli pro to prý není důvod.

„V současné době je u nás hospitalizován pouze jeden pacient s nákazou, v Prostějově jich je deset. Každá nemocnice by se měla postarat o covid pozitivního pacienta na svém lokálním ARO. Standardní ARO má pět lůžek, k dispozici jsou ale i další kapacity pro intenzivní péči,“ zmínil šéf nemocnice Jiří Ševčík.

Zdravotnické zařízení nebude v příštích týdnech omezovat plánovanou péči ani operační zákroky. Na Přerovsku je aktuálně 108 lidí s nákazou.