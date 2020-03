V boji s nákazou novým typem koronaviru vláda přitvrdila a nařídila od sobotního rána uzavřít všechny obchody s výjimkou potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a dalších povolených provozoven. Na aktuální situaci zareagoval i Krizový štáb města Přerova, který svolal primátor Petr Měřínský. Byla přijata nová opatření.

V nákupní Galerii Přerov se od soboty uzavřely obchody, mimo ty, které nabízejí potraviny, drogistické zboží a jiný sortiment, který vláda povolila. | Foto: Deník / Petra Poláková-Uvírová

Autobusy čeká dezinfekce

Městská autobusová doprava bude od pondělí 16. března jezdit v prázdninovém režimu, jízdní řády už byly zveřejněny. „Pracovníci společnosti Arriva, která autobusovou dopravu zajišťuje, začali provádět ve větší míře dezinfekci vozů, Na tuto práci byl sjednán specialista, který se bude činností zabývat,“ řekla mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová. Cestující by, pokud je to možné, měli platit u řidiče bezkontaktní kartou a dodržovat mezi sebou bezpečný odstup. Zároveň by neměli vystavovat riziku nákazy řidiče.