Zdravotníci jim aplikují vakcínu v prostorách ordinace praktického lékaře v nemocnici ve dvou termínech - v úterý 19. a ve středu 20. ledna. Starým lidem, kteří si nerozumějí s internetem, radí s registrací i úředníci přerovského magistrátu.

„Termín očkování si lidé musejí sjednat prostřednictvím centrálního rezervačního systému na adrese https://registrace.mzcr.cz/ a zájem je opravdu velký. Prozatím jsme nabídli dva termíny očkování a už jsou plně obsazeny,“ řekla mluvčí přerovské nemocnice Radka Miloševská.

Zdravotníci během dvou dní aplikují vakcínu celkem devadesáti lidem. Další termíny budou do rezervačního systému doplněny v závislosti na dodávkách očkovací látky.

První den proběhlo očkování plynule a bez problémů. Pouze jeden senior přišel bez objednání, ale zdravotníci mu poradili, jak při registraci postupovat. „U nikoho z příchozích nedošlo po aplikaci vakcíny ke kolapsovému stavu,“ doplnila Radka Miloševská.

Dříve narozeným, kteří neovládají práci s internetem a nemají příbuzné, kteří by jim pomohli, od tohoto týdne radí s vyplněním on-line formulářů úředníci přerovského magistrátu. Mnozí senioři už se sice zvládli zapsat, část z nich je ale stále bezradná.

Úředníci odboru sociálních věcí a školství jsou jim k dispozici od pondělí do pátku, a to od 8 do 11 hodin a od 12 do 15 hodin. Kontaktovat je mohou na dvou telefonních číslech - 724 149 348 a 727 852 349.

„Zájem je. Většina lidí se na nás obrací telefonicky, pouze jeden zájemce přišel osobně. Nikdo ale nespěchá a senioři netrvají na tom, že by museli být očkováni hned. Většina z nich se zaregistruje a čeká na uvolnění termínu,“ vylíčila Iva Pospíšilová z přerovského magistrátu, která seniorům radí s registrací.