Jubilejní dvacátá Tříkrálová sbírka začala v Přerově poněkud netradičně. Skupinkám koledníků, které se vydaly v pondělí ráno se zapečetěnou charitní kasičkou do ulic, slavnostně požehnal kaplan v kostele sv. Vavřince. Do kostýmů Tří králů - Kašpara, Melichara a Baltazara - se kromě dětí převlékli také první muž přerovské radnice Petr Měřínský, děkan zdejší farnosti Josef Rosenberg a ředitelka místní charity Alena Pizúrová.

Tříkrálová sbírka v Přerově 2020 | Foto: Deník / Petra Poláková-Uvírová

„Chceme pomoci dobré věci a zpropagovat Tříkrálovou sbírku tak, aby se více vryla do povědomí lidí, a my mohli spolupracovat na dobrém díle charity. Koledníci nechávají na dveřích všech domů nápis K+M+B, což znamená, ať Kristus požehná tomuto domu. Kdo přijme koledníky, může počítat i s božím požehnáním, protože Bůh přichází do otevřeného srdce,“ řekl děkan přerovské farnosti Josef Rosenberg.