Demolice budov tento týden začala a stavebníci je zbourají postupným rozebíráním tak, aby nenarušili statiku sousedních objektů.

„Začneme postupně rozebírat střechu, a pak nastoupí těžká technika. Samotná demolice nebude časově náročná, ale musíme zajistit okolní objekty, aby nedošlo k narušení statiky,“ přiblížil pracovník firmy, která demoliční práce provádí. Kromě domů v Komenského ulici budou zbourány další i v Kramářově. Firma má na demolici dvanáct měsíců.

„Uvidíme, jak rychle to půjde. Může to trvat tři měsíce, ale i mnohem déle. Do domů v Kramářově ulici je komplikovaný přístup přes dvory sousedních firem, který je nutné vyřešit,“ poznamenal.

Koordinace proti ucpání

Takzvaný průpich je část vnitřního průtahu městem a má začínat na křižovatce ulic Komenského, Velké Novosady a Kojetínská, povede přes areál společnosti Juta a napojí se na Tovární ulici u autobusového nádraží.

Stavbě průpichu musejí ustoupit tři budovy v Komenského ulici, několik dalších v areálu Juty a dvě v Kramářově ulici.

Jedná se o investici za zhruba 130 milionů korun a částkou 25 milionů má přispět i město.

Vlastní stavba průpichu by měla začít někdy na jaře příštího roku.

„Zahájení prací ještě musíme rozvážit, abychom tuto akci zkoordinovali s mimoúrovňovým křížením v Předmostí. Jde o to, aby byl Přerov průjezdný a úplně se neucpal,“ shrnul ředitel krajské správy Ředitelství silnic a dálnic v Olomouci Martin Smolka.

„V současné době řešíme koordinaci všech staveb, aby byla průjezdnost umožněna v co možná největší míře. Je sice nešťastné, že se potkalo několik akcí souběžně, ale pro Přerov jsou důležité,“ doplnil radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Bude vůbec potřeba?

Stavba průpichu má v Přerově své zastánce i odpůrce. Část lidí si myslí, že je zbytečný, protože pokud by tranzitní dopravu odvedla dálnice, město průpich nepotřebuje.

Jiní jsou naopak přesvědčeni o tom, že jen dálnice komplikované dopravě v Přerově nepomůže. Přípravy úseku D1 mezi Říkovicemi a Přerovem se navíc zadrhly kvůli stížnostem ekologických aktivistů Děti Země, kteří stavbu dálnice blokují.

„Měli nejprve postavit dálnici, a teprve pak se rozhodnout, jestli to bude stačit. Pokud by pomohla, tak by byl průpich zbytečný,“ soudí Pavel Lanč, majitel zastavárny v těsném sousedství domů v Komenského ulici, které půjdou k zemi.

S budovami v této části Přerova podle něj zmizí i kus historie.

„V jednom domě, který teď zbourají, byly čtyři obchody, a ty mohly živit více generací. Je to velká škoda,“ dodal s tím, že on sám o uzavření provozovny neuvažuje.