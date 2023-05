V Přerově se kvůli náročné rekonstrukci bazénové vany uzavřel vnitřní plavecký areál. Využívají ho sportovní oddíly i široká veřejnost. Aby si lidé měli kde zaplavat, slouží od úterý 2. května venkovní pětadvacetimetrový bazén s vyhřívanou vodou. Vstup do areálu je ale pouze z ulice Brabansko, kde jsou také šatny.

Už v devět hodin ráno, kdy se venkovní bazén poprvé otevřel, si přišli zaplavat dva lidé. Možnosti využil také Vlastimil Fiala z Přerova. „Chybělo by mi, kdyby byl bazén zavřený. Chodím totiž plavat třikrát až čtyřikrát do týdne. Vyzkoušel jsem si dnes, jestli to půjde, nebo ne, a jde to," usmíval se. "Jakmile se člověk rozplave, je to příjemné a nechce se mu z vody ven,“ shrnul. Kdyby v Přerově tato možnost nebyla, jezdil by prý v létě na Jadran a za špatného počasí do Olomouce nebo do Hranic.

Důvodem omezení, které potrvá až do konce října, je rekonstrukce bazénové vany. Plavecký areál byl totiž poprvé otevřen v roce 1979 a od té doby neprošel významnější opravou. „Některé materiály už dosloužily a docházelo k průsakům vody do podzemních částí. Oprava spočívá v kompletním odstranění keramického obležení, vyspárování problematických míst a nanesení nového obkladu, který je podobný tomu stávajícímu - vše bude laděno do modrobílé,“ přiblížil Petr Kouba, jednatel Sportoviště Přerov, které je provozovatelem. Práce potrvají do konce října a náklady jsou 23 milionů korun.

Vstup na venkovní bazén je od května výhradně z Brabanska. „Přizpůsobili jsme tomu i pokladnu s terminálem - lidé zde mohou zaplatit kreditními kartami. Rekonstrukce neumožní vstupovat do šaten krytého bazénu, a proto jsme museli vymalovat a upravit tyto prostory. K dispozici jsou šatny, sociální zařízení, speciální rodinná převlékárna, místnost pro matku a dítě. Jsme si vědomi nižšího komfortu, ale snažili jsme se provést alespoň částečné úpravy, aby mohli lidé na bazén chodit. Zázraky však dělat neumíme,“ podotkl Petr Kouba.

V květnu je k dispozici jen venkovní pětadvacetimetrový bazén a lidé mohou využívat také ten dětský - za předpokladu, že to rekonstrukce umožní. „Všechno záleží na tom, jak moc omezí stavební ruch provoz. Od toho se bude odvíjet i případné využití sauny v letních měsících,“ podotkl.

Za měsíc bude tobogán i skluzavka

Venkovní bazén je v květnu otevřený v době od 9 do 17 hodin, dětský od 12 do 17 hodin. „Od června už se zpřístupní venkovní atrakce - tobogán, divoká řeka a skluzavka. Rozšířili jsme kvůli rekonstrukci vnitřního bazénu otevírací dobu, která byla loni do 19 hodin. Vyslyšeli jsme přání občanů a otevřeno bude až do 20 hodin,“ řekl Kouba.

Venkovní bazén budou využívat ve vymezených časech, a to od 6 do 9 hodin, a pak od 17 do 20 hodin, sportovní kluby - plavci, vodní pólisté a oddíl ploutvového plavání. „Chceme, aby sportovci pokračovali v tréninku v domácím prostředí a nemuseli dojíždět do Olomouce nebo do Hranic,“ vysvětlil.

Snížilo se vstupné

Nižší komfort pro návštěvníky znamená i snížení vstupného. Už v květnu je vstupné výrazně nižší a od června lidé zaplatí místo stávajících 110 korun pouze 95.