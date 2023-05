Naposledy se rozloučit se svým čtyřnohým mazlíčkem, zapálit svíčku na jeho hrobě a přijít si pak k němu zavzpomínat na společně prožité chvíle. Přerovští radní chtějí ve městě zbudovat psí hřbitov a prostřednictvím sociálních sítí si zjišťovali zájem obyvatel o tuto službu. Z ankety vyplynulo, že by Přerované vznik animálního pohřebiště uvítali v lokalitě u městského hřbitova.

Psí hřbitov má v Přerově vzniknout na nevyužívané části pozemku na hřbitově, poblíž zimního stadionu. | Foto: Se souhlasem Miloslava Dohnala

„Věc je zatím ve fázi záměru a chceme nejprve zjistit, zda by byl mezi lidmi o tuto službu zájem. Přerované už nyní své čtyřnohé mazlíčky poblíž hřbitova spontánně pohřbívají a vznikly zde asi dvě desítky hrobů. Víme, že se to děje i v Žebračce. Napadlo nás proto nabídnout občanům, jestli by tuto službu využili a řešíme ve spolupráci s technickými službami, jak ji zajistit,“ nastínil náměstek přerovského primátora Miloslav Dohnal (ODS).

Na neoficiální pohřebiště domácích mazlíčků, které se nachází kolem hřbitovní zdi, narazili pracovníci magistrátu v souvislosti s plánovanou investicí na obnovení stezky v Hostýnské ulici.

„Bylo pozičně v konfliktu s plánovanou stavbou. Rozhodli jsme se tyto hroby zachovat a stavbu posunout o jeden metr ode zdi. Protože se nejedná o první případ, začali jsme se myšlenkou oficiálního pohřebiště pro drobná zvířata vážně zabývat,“ zdůvodnil Dohnal.

Ve hře byly dvě lokality

Technické služby vytipovaly vhodné lokality pro vznik animálního pohřebiště - jednou z nich bylo i prostranství poblíž Útulku pro zatoulaná zvířata v Dluhonské ulici. Pro Přerovany je ale tato část města odlehlejší a těžko by se sem dopravovali.

„První zvažovaná lokalita je u psího útulku, tou druhou pak nevyužívaná část pozemku na městském hřbitově mezi vchodem od zimního stadionu a patrovými garážemi. Přístup by byl přes samostatný vchod a dotčená část oplocena a odstíněna výsadbou,“ upřesnil Miloslav Dohnal.

Názory obyvatel na umístění psího hřbitova zjišťovali radní prostřednictvím sociálních sítí.

„Lidé jednoznačně preferovali část na městském hřbitově, hlavně díky dostupnosti. Díky vyjádření občanů jsme si také nepřímo ověřili etickou otázku - a to, zda budou občané akceptovat těsný kontakt občanského hřbitova s animálním pohřebištěm,“ doplnil. Mezi respondenty zazněl i názor, že mnozí lidé své čtyřnohé mazlíčky považují za členy rodiny.

„Supr nápad, uvítala bych lokalitu u hřbitova. Útulek je přece jen vzdálenější od centra,“ uvedla v diskusi na Facebooku jedna z obyvatelek města. „Přikláním se k možnosti lokality městského hřbitova. Místo je pro občany dostupnější a je zde vhodné zázemí i možnost parkování,“ vyjádřila svůj názor další.

Město chce provozovat animální pohřebiště prostřednictvím technických služeb za úplatu - lidé si mohou pronajmout dotčenou část pozemku na dobu desíti let. Pohřebiště bude určeno pro drobné zvířectvo do váhy 50 kilogramů.

Kdy začne sloužit obyvatelům města, to bude záležet na vydání potřebných povolení a stanovení provozních a technických podmínek pro provozování animálního pohřebiště.

Přerované jsou jednoznačně pro. „Uvítala bych, kdyby vzniklo v části u hřbitova. Ne všichni chovatelé mají rozlehlou zahradu a mohou pochovat svého pejska tak, aby dodrželi platná hygienická opatření, která jsou poměrně přísná,“ vyjádřila svůj názor třeba Vilma Mikešová z Přerova.