V Přerově spravují silnici Pod Valy

Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami) Vychovatel/ka na Domově mládeže při SŠZe Přerov. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 19850 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Směny odpolední a noční., , Náplň práce:, práce se žáky ubytovanými na Domově mládeže a práce s výchovnou skupinou., , Požadujeme:, střední pedagogickou školu - obor vychovatelství nebo VŠ - obor vychovatelství., , Nabízíme:, Zařazení do platové třídy podle praxe; , , Zájemci se mohou hlásit u kontaktní osoby - Heleny Zrnkové, vedoucí vychovatelce na DM:, - zasláním životopisu (CV) na e-mail: ssze@sszeprerov.cz;, - telefonicky (08,00 - 14,00hod.) na čísle 603 154 341;, - osobně (08,00 -14,00hod.) na adrese: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, 750 02 Přerov 2. Pracoviště: Střední škola zemědělská, přerov, osmek 47, Osmek, č.p. 367, 750 02 Přerov 2. Informace: Helena Zrnková, +420 603 154 341.

Pomocní pracovníci v zahradnictví Pomocní pracovníci v zahradnictví. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12200 kč. Volných pracovních míst: 38. Poznámka: Náplň práce:, Jedná se o práci na poli, to znamená v dešti, na slunci, ve vysokých a nízkých teplotách., Pracovní doba: od 5,45 - 14,30 hod., práce v sobotu a neděli cca 1x za měsíc., , Požadujeme:, manuální zručnost, řidičský průkaz na traktor pouze výhodou., , Zájemci se mohou hlásit u Ing. Mlčocha:, - osobně v sídle firmy každé pondělí od 8,00 do 14,00 hod., , Místo výkonu práce: ZELTR AGRO a. s., Roketská č.p. 790/23, 751 02 Troubky nad Bečvou. Pracoviště: Zeltr agro a. s., Roketská, č.p. 790, 751 02 Troubky nad Bečvou. Informace: Miroslav Mlčoch, +420 605 208 830.

Seřizovači a obsluha konvenčních fréz Frézař - konvenční frézky. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 19000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Požadavky:, Vyučen ve strojírenském oboru, základní orientace ve výkresové dokumentaci, kladný přístup k práci, spolehlivost, dobrý zdravotní stav. Praxe vítána., , Nabízíme:, stravenky v hodnotě 118,- Kč, , Zájemci se mohou hlásit:, - zasláním životopisu (CV) na email: hagerova@psp-sps.cz;, - osobně každý den od 10,00 do 12,00 hod. na adrese místa výkonu práce., , Místo výkonu práce: PSP Speciální strojírna a.s., Tovačovská 2971/17a, 750 02 Přerov. Pracoviště: Psp speciální strojírna a.s., Tovačovská, č.p. 2971, 750 02 Přerov 2. Informace: Naděžda Hagerová, .