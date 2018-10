V Přerově si budou lidé vybírat ze dvanácti stran a hnutí

Už v pátek 5. října úderem druhé hodiny odpoledne se otevřou volební místnosti na Přerovsku. V samotném Přerově se už tradičně volí v jednapadesáti okrscích a lidé si mohou vybrat své favority ze dvanácti politických stran a hnutí.

První voliči u komunálních voleb v PřerověFoto: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

Přerovské zastupitelstvo bude mít i v následujících čtyřech letech 35 členů. Návrh na snížení jejich počtu na 31, o kterém před časem hlasovali zastupitelé, totiž neprošel.

„Hlasovací lístky už by měli mít lidé ve svých schránkách a jejich distribuci zajišťuje Česká pošta. V případě, že je neobdrží, mohou si je vyzvednout u informačního okénka na adrese magistrátu Bratrská 34. Lidé dostanou lístky i přímo ve volební místnosti,“ nastínila mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.

Volební místnosti se otevřou v pátek 5. října v době od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. října od 8 do 14 hodin. Na území města Přerova se konají pouze volby do městského zastupitelstva.

„Volební místnosti jsou v Přerově ve stejných budovách jako při prezidentských volbách v lednu. Jen u okrsků číslo 33, 34 a 35 v budově Základní školy Trávník budou nově umístěny v prvním nadzemním podlaží,“ upřesnil Pavel Šlesinger, vedoucí oddělení spisové služby a voleb přerovského magistrátu.

Pouze v místě trvalého pobytu

Lidé mohou při volbách do zastupitelstev obcí vhodit svůj hlas straně nebo kandidátům pouze v místě trvalého pobytu.

„Voličské průkazy tedy pro tyto volby nebudou vydávány. Hlasovat do zastupitelstev obcí není možné ani v nemocnici nebo zařízení sociálních služeb, pokud zde lidé nemají trvalý pobyt,“ řekl.

Pro zapomnětlivce s prošlým občanským průkazem bude po celou dobu konání komunálních voleb, tedy ve dnech 5. i 6. října, k dispozici pracoviště občanských průkazů v budově magistrátu na náměstí T. G. Masaryka.

„Tato služba je zajištěna pro případ, že by občan k uplatnění volebního práva potřeboval vystavit občanský průkaz bez strojově čitelných údajů. Za jeho vystavení se neplatí správní poplatek a je třeba doložit dvě fotografie,“ upřesnil Pavel Šlesinger.

Podle něj ale lidé musejí předložit neplatný občanský průkaz a v případě jeho ztráty nebo odcizení jsou povinni prokázat totožnost - například řidičským průkazem nebo rodným listem.

TADY JSOU PŘEROVSKÉ KANDIDÁTKY