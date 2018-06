V Přerově se setkali přední čeští komeniologové

Stavební truhláři Stolař. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 50000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Nástup možný IHNED., , Náplň práce:, jedná se o stolařské a montáž nábytku - turnusové pobyty v Německu., , Požadavky:, řidičský průkaz sk. B výhodou; praxi 5 let, , Zájemci se mohou hlásit:, - zasláním životopisu (CV) na e-mail: obzinova@usulio.eu;, - telefonicky na čísle 606 042 582 - paní Lenka Obzinová. Pracoviště: Usulio holding s.r.o. - pracoviště přerov, Kosmákova, č.p. 2317, 750 02 Přerov 2. Informace: Lenka Obzinová, +420 606 042 582.

Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) Řidič nákladního vozidla pro lomovou přepravu. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 130 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Nástup možný IHNED nebo DOHODOU. Možnost práce také na DPP, DPČ zejména během letních měsíců. , , Náplň práce: , obsluha vozidel pro zajištění přepravy lomového materiálu, příprava a realizace běžné denní údržby vozidla., Pracovní doba: 1. týden ranní směna od 06:00 do 14:00, 2. týden odpolední směna od 14:00 do 22:00., , Požadujeme:, praxi v řízení nákladních vozidel, řidičský průkaz skupiny C, průkaz profesní způsobilosti, schopnost provedení drobných oprav, flexibilitu, spolehlivost, samostatnost. , , Nabízíme:, Příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na obědy, roční odměny, čistící prostředky a oblečení, smlouva na dobu neurčitou, aj., , Zájemci se mohou hlásit:, - zasláním životopisu (CV) na adresu vaclavik.kbs@tiscali.cz. Pracoviště: Kbs hranice s. r. o., Bělotínská, č.p. 1904, 753 01 Hranice 1. Informace: František Václavík, .