Nádražní ulice v Přerově, která dostala v minulých letech zabrat během stavby průpichu, je od pondělí uzavřená z důvodu oprav. Stavebníci v úseku od křižovatky Nádražní - Tovární po křižovatku Nádražní - Kramářova silnici vyfrézují a položí nový asfaltový povrch. Práce potrvají do 31. srpna.

V Přerově se tento týden uzavřela kvůli opravám Nádražní ulice. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

„Komunikace včetně dvou parkovišť projde kompletní výměnou asfaltového povrchu,“ popsala Irena Šikulová z přerovského magistrátu s tím, že autobusové dopravy se omezení nijak nedotknou.

Na pomoc hořícímu Řecku vyrazili hasiči z Přerova i s cisternou

Na silnici se podle řidičů, kteří jsou tudy zvyklí projíždět, nebo tu pravidelně parkují, objevily výtluky.„Silnice už byla dlouho ve špatném stavu. Když po komunikaci projížděla auta, tak se na nerovném povrchu často zhoupla. Je dobré, že se to spraví, my to pocítíme jen tak, že nemáme v tuto chvíli kde zaparkovat,“ popsal Josef Sukup ze Správy železnic, která má v Nádražní ulici svou kancelář.

Obyvatelům Nádražní ulice krátkodobé omezení nevadí

„Spravit se to musí, protože silnice byla poničená. Mnohem větší hluk a prach tady byl během stavby průpichu,“ řekla seniorka, která bydlí v nedalekém panelovém domě.

Podle náměstka primátora Tomáše Navrátila (ANO) nevznikají kvůli uzavírce Nádražní ulice v Přerově dopravní komplikace. „Objízdná trasa, která vede přes Denisovu ulici a náměstí Svobody, není moc dlouhá a řidiči ji respektují. Stavbou navíc mohou projíždět autobusy,“ uvedl. Součástí akce, jejímž investorem je město, je i oprava vodorovného dopravního značení a úprava parkovacích míst.

V Kojetínském podjezdu začala oprava silnice, pokračování v září

Stavební technika se objevila už o víkendu také v Kojetínském podjezdu, kde dělníci prováděli opravy části silnice. Od úterý 22. do čtvrtku 24. srpna se budou pohybovat stroje také u křižovatky ulic Na Odpoledni a Svépomoc, kde se provádí frézování a pokládka živičných vrstev.

Cílem těchto úprav je zvýšit bezpečnost chodců vytvořením nájezdových prahů. Přechody budou po úpravách umístěny na vyvýšené ploše křižovatky. Autobusové linky číslo 104 a 114 využijí objízdnou trasu přes ulici Polní a zastávku Svépomoc III po dobu uzavírky nahradí dočasné stanoviště na adrese Na Odpoledni 12.