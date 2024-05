Zvlněný asfaltový koberec v Komenského ulici v Přerově, který dělal problémy chodcům i řidičům, se stane už brzy minulostí. Na frekventovanou silnici najela v pondělí těžká stavební technika a do konce týdne ji čeká náročná oprava. Přestože se uzavřela komunikace v centru města, doprava v Přerově první den uzavírky nezkolabovala. Aut bylo ale na silnicích o poznání méně. Rekonstrukce potrvá do soboty 1. června.

„V hlavní roli je dnes fréza. Stavebníci v první fázi odstraní vozovkové vrstvy až na podloží, zhutní se to a usadí, aby byla zajištěna dostatečná opora nové asfaltové vrstvě. Pak se udělá znovu pevný a kvalitní povrch,“ přiblížil rozsah prací mluvčí olomoucké správy Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal.

Provoz v Přerově kvůli uzavírce frekventované silnice dramaticky nezhoustl, ale zástupci vedení města si to vysvětlují tím, že spousta řidičů po euforických oslavách zlaté medaile na Mistrovství světa v hokeji za volant vůbec neusedla.

„První den bývá vždy trochu kritičtější, než si lidé zvyknou. Přerováci ale vědí, kudy se vyhnout, a podle toho volí trasy. Vážnější problémy zatím nenastaly, ale možná je to i tím, že někteří řidiči po včerejších oslavách zlaté medaile zvolili jiný druh dopravy,“ zhodnotil náměstek přerovského primátora Tomáš Navrátil (ANO).

Větší potíže neřešili ani strážníci. „Nebyly nám hlášeny žádné komplikace a ani jsme nezaznamenali zvýšený provoz nebo delší kolony v některé části města. Dohled provádíme v rámci běžného výkonu služby,“ uvedl zástupce ředitele Městské policie v Přerově Miroslav Komínek.

Úplná uzavírka platí v úseku od křižovatky Komenského s ulicí Palackého vlevo, vpravo zůstává silnice průjezdná ve směru Komenského, Velké Novosady a naopak po okružní křižovatku s Žerotínovým náměstím, které zůstává pro vozidla přístupné.

„Zaslepená je ulice Kratochvílova a Wurmova, vždy ve směru na ulici Komenského. Pro dopravní obsluhu Kainarovy ulice je umožněn obousměrný provoz ulicí Kratochvílova a z toho důvodu jsou vozidla na této ulici vymístěna,“ popsal Tomáš Navrátil. Obousměrná objízdná trasa vede ulicemi Tovární, Durychova a 9. května.

Spravovat se začne ve čtvrtek 30. května také silnice I/55 v Kokorách ze strany od Přerova, vedoucí kolem motorestu Zemědělského družstva v Kokorách. „V případě nutnosti stavby bude zúžen provoz do jednoho pruhu v každém směru a doprava bude řízena kyvadlově semafory,“ upřesnil Miroslav Mazal z olomoucké správy ŘSD. Omezení na tomto úseku potrvá do 7. června.

Dopravu komplikují uzavírky také v Hranicích. Od pondělí 27. května do 3. června poběží stavební práce na silnici I/35 v Hranicích. Oprava Hranické ulice a třídy Československé armády proběhne v rámci zúžení původní komunikace. Motoristé projedou po volné části vozovky podle příkazů semaforů nebo v souladu s přechodným dopravním značením. Od pondělí 27. května do 1. června narazí šoféři také na omezení na silnici I/47 mezi Hranicemi a Bělotínem. Příjezd do Hranic a Bělotína bude zúžen do jednoho ze dvou jízdních pruhů.

„Uzavírky samozřejmě znamenají zdržení na hlavní trase, ale větší problémy ve městě čekáme od začátku června, kdy rozkopeme Zborovskou ulici a hlavní křižovatku U Černého orla - tyto opravy jsou režii města,“ shrnul mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.