Zatěžkávací zkouška čekala ve čtvrtek ráno řidiče v Přerově, kde se částečně uzavřela jedna z hlavních dopravních tepen - silnice v ulici Velké Novosady. Důvodem omezení je oprava poničené vozovky, na jejímž technickém stavu se podepsala těžká kamionová doprava. Komplikace hlásili řidiči hlavně ve špičce - v ranních hodinách došlo k menší dopravní nehodě v Komenského ulici. Přerov čekají v příštích desíti dnech krušné časy - omezení totiž potrvá až do neděle 14. května.

Po otevření vnitřního průtahu městem a navazujícího průpichu se výrazně zvýšila frekvence kamionů a nákladních aut, projíždějících ve směru z Olomouce na Zlín a opačným směrem. Podepsalo se to i na stavu vozovky v ulici Velké Novosady.

„Nejen šoféři, projíždějící městem, ale i místní obyvatelé si často stěžovali na stav této komunikace první třídy, takže jsme rádi, že Ředitelství silnic a dálnic přistoupilo k její opravě. Zaznamenali jsme i stížnosti od lidí z okolních domů, kterým vadilo, že nákladní auta, která projížděla přes výmoly na cestě, dělají randál,“ popsal náměstek primátora pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Náročná oprava frekventované komunikace bude probíhat po etapách. Stavebníci odfrézují stávající kryt vozovky a na něj se položí nejprve ložná a posléze obrusná vrstva.

Nejprve se spraví komunikace blíže k nákupnímu centru Tesco, v úterý 9. května se pak provizorní značení přemístí - a řidiči budou jezdit po druhé polovině vozovky v režimu 1+1.

Už první den uzavírky, a to krátce po šesté hodině ranní, se vypnuly semafory na křižovatce ulic nábřeží Edvarda Beneše-Tržní-Velké Novosady. Řidiči se tedy museli přizpůsobit novému dopravnímu režimu.

„V průběhu oprav je dovoleno pouze pravé odbočení z nábřeží Edvarda Beneše směrem k Tržní ulici - a vpravo je možné odbočení z nábřeží Edvarda Beneše směrem také na Velké Novosady. Není možné také levé odbočení ze směru od Předmostí na nábřeží PFB a Edvarda Beneše - a z opačného směru nejde odbočit vlevo na nábřeží Edvarda Beneše a do Cukrovarské ulice,“ popsal změny Navrátil.

Částečná uzavírka silnice se dotkla i městské autobusové dopravy. „U linek 105, 106, 107 a 111 nejsou obsluhovány zastávky na mostech Míru ani Legií, autobusy jezdí po objízdné trase a místo na mostech zastaví v Palackého ulici. Spoje linky 114 ve směru z Jižní čtvrti na Kopaniny jsou ze zastávky v Palackého ulici vedeny na most Míru a nábřeží Edvarda Beneše, kde obslouží zastávku na mostě Míru – a v ulici Na Odpoledni pak naváží na trasu podle licence,“ informovala Margita Považanová z přerovského magistrátu. Uzavírkou nejsou nijak dotčeny pouze spoje linky 108 a 115.

Provoz ve čtvrtek zhoustl především v ranní špičce, kdy si řidiči na nový dopravní režim teprve zvykali. „Na to, co se zde všechno děje, je to ještě relativně dobré a doprava nápor zvládá. Jen ráno došlo k menší nehodě v Komenského ulici, jinak vážnější problémy nebyly. Dopravní značení je uděláno tak, aby se doprava zbytečně nezdržovala. Větší zpoždění ale zaznamenali cestující autobusů,“ shrnul Navrátil.

Další výrazné změny nastanou od pondělí 8. května. Řidiči musejí počítat s tím, že se nedostanou na parkoviště u Kazeta, ale bude jim zapovězen vjezd také na parkoviště u velkého Tesca. Stavební práce potrvají do 14. května, kdy se situace opět vrátí k normálu.

