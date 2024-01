Až k minus patnácti stupňům klesla v noci na středu teplota vzduchu a Přerované tak po mnoha letech zažívají mrazivou zimu se vším, co k ní patří. Zamrzly laguny i městský rybník, ledem se obalila i řeka Bečva. Hasiči také častěji vyjíždějí k požárům v důsledku počasí.

Řeka Bečva v Přerově 17. února 2021 | Foto: Deník / Petra Poláková-Uvírová

Cestující, kteří se potřebují dostat vlakem do práce nebo do školy, by měli vyjít na nádraží o něco dříve. Vlaky totiž v úterý i ve středu nabraly zpoždění. „V úterý ráno jsme měli mírně zvýšený počet poruch vlaků - v odpoledních hodinách už se situace stabilizovala a větší komplikace nevznikaly,“ shrnula mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Ve středu ráno byla situace obdobná. Některé vlaky nabraly zpoždění deset minut nebo půl hodiny, například na vlak z Přerova do Bohumína ale lidé čekali dvě hodiny.

Podle mluvčího Správy železnic Dušana Gavendy v důsledku mrazivého počasí nehrozí poničení kolejí.

„Mráz na nás dopad nemá - spíše kalamity, jako je silný vítr nebo velký příval sněhu. Problém nastává ve chvíli, kdy dojde k prudké změně teplot - třeba z plus patnácti na minus dvacet. Ocel kolejnice pracuje a buď se roztahuje nebo smršťuje. V posledních letech jsme se ale s takovými výkyvy setkávali jen výjimečně,“ řekl Gavenda.

Na trati Chropyně - Věžky byla zavedena náhradní autobusová doprava v důsledku poškozeného trakčního vedení nákladním autem. „Zpoždění ovlivnily v těchto dnech také výluky,“ doplnil.

Hasiči varují před požáry

Kvůli mrazivému počasí zatím společnost Vodovody a kanalizace v Přerově neeviduje větší počet hlášených poruch. „Mráz není tak velký, že by se dotkl vodárenských zařízení a k praskání potrubí nedochází. Počasí se může negativně dotknout spíše domácností, pokud majitelé domů nemají zabezpečené vodovodní potrubí proti zamrznutí. Lidé by si měli zkontrolovat, zda jsou kohoutky zabezpečené proti mrazu,“ radí Jindřich Mrva, výrobně technický náměstek VaKu.

Zvýšený počet výjezdů v důsledku mrazu zaznamenali hasiči v kraji. „Od neděle jsme řešili čtyři požáry aut, které vznikly kvůli technické závadě na topení nebo baterii. Lidé by měli auta garážovat, provádět pravidelný servis a udržovat baterie v bezvadném stavu. V případě, že je baterie starší, měli by ji vyměnit, a ne pouze dobíjet,“ shrnula krajská mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Jednotka řešila podobný požár například v Pasece na Olomoucku. „Starší pán dobíjel během noci baterii bez dozoru a auto mu shořelo. Stalo se ale i to, že od vyhřívání zadního skla došlo ke zkratu na elektroinstalaci a vznikl požár,“ řekla. K požárům aut vyjížděli olomoučtí hasiči a jednotky na Prostějovsku.

Časté jsou v mrazivých dnech i požáry komínů. „Majitelé domů by měli dodržovat zásady bezpečnosti při vytápění tuhými palivy a v krbech. U topidel by neměly být hořlavé věci, lidé by tam neměli skladovat topný materiál. Důležité je provádět pravidelné kontroly a revize komínů,“ podotkla mluvčí hasičů.

Jednotky vyjížděly v minulých dnech hlavně k požárům, které vznikly od sazí v komíně. „Zasahovali jsme na několika místech v kraji - v obcích Kladky, Kožušany, Tážaly, Jezernice, Aloisov nebo Mikulov. Jednalo se o požáry komínů ve starších domech,“ zmínila.

Pozor na zamrzlé vodní plochy

Přestože už v Přerově zamrzly rybníky i laguny, vodohospodáři radí nevstupovat na led. „Stojaté plochy jsou zamrzlé všechny, Bečva v klidnějších místech v Přerově zamrzla, na těch proudnějších částech pod jezem nebo v Grymově pod peřejemi jsou oka otevřená,“ přiblížil situaci hospodář Českého rybářského svazu v Přerově Petr Kopřiva. Rybáři rozhodně vstup na ledovou plochu nedoporučují.

Přerovský masopust bude jiný, tentokrát i s trhy na náměstí

„Led je bezpečný, až když mrzne delší dobu - deset dní nebo dva týdny,“ vysvětlil. Rybáře v těchto dnech trápí kormoráni, kteří se soustředí na řeku Bečvu a loví ryby, protože stojaté vodní plochy zamrzly. „Na Laguně jsou momentálně čtyři labutě, je zde ale i silná rodina bobrů, kteří led denně rozbíjejí,“ popsal.