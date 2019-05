Zhruba dvě stě lidí dorazilo v úterý v podvečer na Masarykovo náměstí v Přerově, aby podpořili celorepublikový protest za nezávislost justice spolku Milion chvilek pro demokracii. Iniciátoři přednesli hlavní požadavky - demisi Marie Benešové a přijetí pojistek za nezávislost justice.

„Po řadě protestů v celé republice jsme se konečně rozhodli svolat demonstraci i do Přerova. Mnoho lidí z Přerova jezdilo na demonstrace ať už do Olomouce, Brna nebo do Prahy,“ řekla hlavní organizátorka demonstrace Hana Brathová. Organizátoři výzvy požadují demisi ministryně spravedlnosti Marie Benešové, ale také premiéra Andreje Babiše.