Ke zdražení přistoupí v příštím roce také městská společnost Teplo, která zásobuje teplem přes 14 tisíc domácností v Přerově, ale spravuje také 315 objektových předávacích stanic a 26 výměníkových stanic.

„V tuto chvíli se představenstvo společnosti snaží, aby růst ceny tepla byl v co nejnižší míře. Vzhledem k tomu, že inflační nárůsty v indexu cen tepelné energie od podzimu 2022 do podzimu 2023, kdy nám inflace vstupuje do výpočtu jak nákupních, tak prodejních cen, činily v některých měsících vyšší procento, musíme konstatovat, že zdražení ceny tepla nastane. Promítne se do něj i vyšší cena elektrické energie a plynu včetně navýšení distribučních poplatků,“ uvedla Hana Mazochová, předsedkyně představenstva společnosti Teplo.

„Pro rok 2024 je tento nárůst přijatelný, ovšem za cenu velkých úsporných opatření v Teple Přerov. Tím, že byla v roce 2022 nejteplejší zima za posledních padesát let a teplý byl i podzim letošního roku, očekáváme pro rok 2024 i snížení množství prodaného tepla - což se projeví ve zisku společnosti. Jsem ale ráda, že co se týče ceny pro občany, bude Přerov i nadále na předních místech v tabulce srovnatelných měst,“ shrnula.

Přerované si v příštím roce připlatí také za svoz komunálního odpadu. I přes výhrady některých zastupitelů navýšení poplatku za popelnice z 800 na 900 korun na osobu a rok nakonec prošlo. Pro zvedlo ruku jednadvacet z pětatřiceti přítomných zastupitelů.

Důvodem zdražení jsou podle radních stále rostoucí náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu.

„I při navýšení částky by město doplácelo 6 milionů 300 tisíc korun, což znamená, že každému ze 43 762 poplatníků doplatíme 143 korun,“ zdůvodnil primátor města Petr Vrána (ANO).

Naposledy město zvýšilo poplatek za popelnice v závěru loňského roku - také o stovku. Náklady na svoz a zpracování odpadu se však znovu zvedly - meziroční nárůst v roce 2022 činil 3 miliony 762 tisíc korun.