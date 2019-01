Novou ambulanci pro infekční choroby otevřela přerovská nemocnice. Má sloužit lidem s podezřením na infekční onemocnění a pacientům, kteří nemoc prodělali a potřebují lékařský dohled.

Nová infekční ambulance v Přerově | Foto: Agel

Ambulance se nachází v areálu nemocnice, a to hned vedle budovy laboratoří. Otevřena je každé pondělí a úterý v době od 7.30 do 12 hodin a od 12.30 do 13.30 hodin.

„Péče v ambulanci se zaměří na diagnostiku a terapii nejrůznějších infekčních onemocnění, jako jsou žloutenka, mononukleóza, borelióza nebo průjmová onemocnění. Je určena zhruba pro patnáct pacientů denně,“ uvedla lékařka Danuše Panovcová z infekčního oddělení prostějovské nemocnice, která ambulanci v Přerově povede.

Služeb ambulance mohou využívat pacienti, kteří prodělali infekční onemocnění a potřebují lékařský dohled, ale také zájemci s podezřením na infekční chorobu, a to nejlépe na základě žádanky.

„K dispozici budeme jak externím zájemcům, tak i pacientům přerovské nemocnice - ať už těm aktuálně hospitalizovaným, nebo propuštěným do domácí péče po prodělaném infekčním onemocnění. Věnovat se přitom budeme nejen dospělým, ale i dětem,“ uzavřela.