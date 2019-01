Přerov – Kdo by čekal, že přesně podle lidových pranostik přijede tento týden ve čtvrtek Martin na bílém koni, ten by se přepočítal. Příroda se totiž nejspíš zbláznila, jak ukazují venkovní teploty. Na příjemné jarní počasí zareagovaly stromy i květiny.

Listopadové pupeny - jako na jaře to v těchto dnech vypadá v některých zákoutích Přerova | Foto: Vojtěch Podušel

V parku Michalov začaly rašit pupeny magnolií a na stromech se objevily kočičky. Lidé si ale všimli i toho, že se v trávě objevily pampelišky a nebo chudobky.

Meteorologové tvrdí, že teplé počasí potrvá ještě po celý zbytek týdne. „Zatím nejvyšší naměřená teplota byla v pátek 5. listopadu, kdy bylo venku 18,6 stupňů. O den dříve to bylo 17,6 stupňů,“ řekl Jan Hrádel z přerovské meteorologické stanice. Podle něj byla tento týden v úterý nejvyšší naměřená teplota 11,8 stupňů.

„Teplo vydrží minimálně do neděle, kdy se dají očekávat hodnoty od 11 do 16 stupňů. K mírnému ochlazení dojde až po 16. listopadu, stále bude ale do 10 stupňů,“ řekl.