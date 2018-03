V Přerově hodili zimu do Bečvy

FOTOGALERIE / „Smrt nesem ze vsi, nové léto do vsi,“ zpívaly děti z folklórního souboru Trávníček, které se v neděli dopoledne zúčastnily tradičního, v pořadí již sedmého, rozloučení se zimou spojeného s vhazováním Moreny do řeky Bečvy.

V Přerově hodili zimu do BečvyFoto: Vojtěch Podušel

Průvod musel v letošním roce doslova svádět boj se zimou, kvůli silnému ledovému větru neprošel centrem města, ale zamířil rovnou k řece.



Do poslední chvíle se přitom nevědělo, jestli se průvod v takovém počasí vydá na cestu.

„Řekla bych, že taková zima ještě nikdy nebyla. Ještě v devět hodin ráno jsme se rozhodovali, jestli se vůbec akce uskuteční, ale děti ráno statečně vstaly a chtěly zimu z Přerova vyhnat. Obchůzkový průvod jsme ale letos kvůli počasí zkrátili, přes město jsme vůbec nešli, protože děti měly problém v poryvech větru smrtku vůbec udržet,“ prozradila vedoucí folklorního souboru Trávníček Dagmar Bouchalová.



Krojovaný průvod se tedy nevydal po původních hranicích města, jak je zvykem, ale rovnou k Bečvě.

„Děti Morenu, symbolizující zimu odstrojí, a poté ji házejí do vody spolu s prázdnými vajíčky, které znázorňují smrt," popsala tradici Dagmar Bouchalová.

V průvodu se kromě smrťáka nesla i špička smrku s barevným zdobením. Májíček, jak se smrčku také říká, symbolizuje jaro.

Děti měly sice ošlehané tváře od větru, přesto cítily hrdost, že mohly být součástí průvodu.

„V průvodu chodím každý rok. Mám ráda české tradice, protože jsou hezké. Lidé, kteří pokaždé přihlížejí mě neznervózňují, mám ráda pozornost. Dneska docela fouká, zima se ale dá zvládnout. Pamatuji si, že minulý rok bylo například už krásné jarní počasí,“ prozradila například devítiletá Ema Vertheimerová z Přerova.



Zástupy lidí se, nejspíš kvůli počasí, k Bečvě nehrnuly, pár otužilců se přesto našlo. „Je pěkné pozorovat, že mladí mají zájem o české tradice, a to i v takovém počasí, jaké je dnes. Doufám, že se zima podařila vyhnat a teď už bude jenom teplo,“ konstatovala jedna z přihlížejících Ivana H.



A počítá vůbec hanácký kroj se zimní výbavou? „Hanácký kroj zimní variantu má. Děti mají kožíšky a kabátky, ale je to především o té otužilosti. Dříve totiž byly zvyklé za každého počasí pracovat venku, my už jsme trochu zchoulostivělí,“ uzavřela s úsměvem Dagmar Bouchalová.