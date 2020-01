Na Čechoameričana Paula Rausnitze, který zemřel 11. listopadu 2018, Přerov nezapomněl. Radní teď po něm chtějí pojmenovat jednu z ulic.

Ulice, která by mohla nést jméno Paula Rausnitze, se nachází na dohled od firmy, ve které více než čtvrt století působil.

S návrhem přišlo vedení společnosti Meopta a radní ho posvětili. Definitivně o něm ale rozhodnou na svém zasedání 3. února zastupitelé.

„Pokud návrh schválí, ponese po Paulu Rausnitzovi jméno ulice, která začíná na křižovatce s ulicí Dvořákovou a končí novou výstavbou,“ přiblížil přerovský primátor Petr Měřínský (ANO).

Utíkali před nacisty i komunisty

Paulu Rausnitzovi se za jeho života dostalo velkého uznání – obdržel z rukou prezidenta Medaili Za zásluhy, byl držitelem Ceny Arnošta Lustiga, nositelem ceny Gratias Agit a řady dalších ocenění. Na sklonku svého života se stal také čestným občanem Přerova.

Narodil se 9. března roku 1928 v Jablonci nad Nisou. Když mu bylo deset let, musela jeho rodina kvůli židovskému vyznání opustit Jablonec a o rok později se snažila uprchnout přes Polsko do Ameriky. Po zajetí se rodina vrátila zpět do protektorátu, a poté byla vyhoštěna na Ukrajinu.

V roce 1942, když bylo Paulovi pouhých čtrnáct let, se celá rodina přihlásila k československému samostatnému polnímu praporu v Buzuluku pod vedením Ludvíka Svobody. V roce 1945 se Rausnitzovi vrátili domů, ale později prchli znovu - tentokrát před komunisty.

Do Ameriky emigroval Paul Rausnitz spolu s rodiči a dvěma bratry v roce 1946, když mu bylo osmnáct let. Založili rodinnou firmu WEPRA, která nejdříve dovážela bižuterii z Jablonce a později rozšířila svou výrobu a spolupracovala s firmou Swarovski.

Po sametové revoluci navštívil Paul Rausnitz Přerov a domluvil si první návštěvu Meopty, která tehdy bojovala o přežití. Do firmy významně investoval, a tím ji zachránil. V podniku působil nepřetržitě až do své smrti. Paul Rausnitz zemřel 11. listopadu 2018 v devadesáti letech.

V Přerově vzniklo za posledních šest let jedenáct nových ulic. Od roku 2014 se jejich seznam rozšířil o ulice Generála Fajtla, Pavla Nováka, ale i Markulčekovu nebo Kotasovu. Nové jsou i ulice Ke Kočířům, U Cihelny nebo U Montáže. Předloni byly schváleny názvy ulic Hvězdná, Obilná, Štěpnice a Nad Roklí.