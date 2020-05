Technické služby se tentokrát rozhodly vyhovět oběma stranám. Už teď je ale jisté, že sečí bude kvůli suchu méně.

„Na území města v těchto dnech probíhá první seč - ta se kompletně dodělá, ale další už se vynechá. Aktuální postup bude záležet na počasí, ale dá se předpokládat, že sečí bude méně. Sekat chceme tak, aby měl trávník po zásahu deset centimetrů. Je ale jasné, že když najede sekačka na nerovnost, bude v tom místě nějaký centimetr chybět,“ řekl náměstek přerovského primátora Michal Zácha (ODS).

Právě přeměřování výšky trávy se stalo v loňském roce v Přerově hitem - někteří lidé chodili s pravítkem po městě a handrkovali se o každý centimetr.

Experiment s loukou

Část obyvatel by chtěla nechat v Přerově místo nižších trávníků velkorysé louky. A aby si lidé udělali lepší obrázek, jak by to vypadalo v ulicích, kdyby se tráva nesekala vůbec, chystá se malý experiment. Prostranství na náměstí Přerovského povstání v samotném centru bude připomínat louku.

„Na ploše posečeme jen okrajové části, zatímco prostředek necháme volně růst. Za sezonu ho zkrátíme pouze dvakrát,“ nastínil jednatel přerovských technických služeb Bohumír Střelec.

Také v parku Michalov vznikne na jednom místě louka. Postup sečení trávy zde ale není plně v režii města, protože se správci zeleně musejí řídit nařízením Agentury ochrany přírody a krajiny.

Výjimku v sečení budou mít dětská hřiště, kde má být zachován stejný režim jako v minulých letech. Prostor pro dětské hry by totiž neměl být alergenní a neměl by být ani místem, ve kterém by se dařilo klíšťatům.