Je led na městském rybníce dostatečně silný, abychom si mohli užít zimních radovánek? Dá se už bruslit na zamrzlé Bečvě?

Na tyto otázky mělo odpovědět měření síly ledu, které prováděli v minulých dnech přerovští dobrovolní hasiči.

I když vodní plochy pokryl led, lidé by měli být zvýšeně opatrní. Už o víkendu se má totiž oteplit.

Měření síly ledu provádějí dobrovolní hasiči pravidelně a do mapy přesně zakreslí, ve kterých místech se mohou ještě lidé na ledové ploše pohybovat bezpečně, a kam raději nevstupovat.

Z mapky se dá vyčíst třeba to, že zatímco led na Bečvě má v místech u Kazeta jen 11 centimetrů, v ulici Pod Valy je to více - až 15 centimetrů.

„Sílu ledu jsme měřili na několika místech na řece Bečvě, ale zjišťovali jsme ji i na městském rybníce a na Laguně. Síla ledové vrstvy se na Bečvě pohybuje od 10 do 15 centimetrů a nejsilnější led má nyní městský rybník - přibližně 15 centimetrů,“ shrnul velitel Sboru dobrovolných hasičů v Přerově Petr Štěpánek.

Na rybníce se podle něj už v těchto dnech pohybují bruslaři.

Síla ledu na měřených místech v Přerově (červená kolečka) - 30.1.2019. Klikněte pro zvětšení

Autor: SDH Přerov





Na Laguně ne!

Vůbec nejhůře obstála v testu přerovská Laguna, která má nejtenčí ledovou vrstvu - kolem deseti centimetrů.

Tenký led je i v okolí mostních pilířů na Bečvě. Na řece se zatím nebruslí.

„Protože je doporučovaná minimální bezpečná síla ledové vrstvy pro pohyb osob 15 až 20 centimetrů, měli by se mít lidé při pohybu na zamrzlém rybníce i řece stále na pozoru a být obezřetní,“ řekl.

Pohyb a bruslení po zamrzlé hladině Laguny hasiči zatím nedoporučují a lidé by prý měli vyčkat, až síla ledu ještě naroste.

Mladík měl štěstí

I přesto, že vodohospodáři upozorňují, aby se lidé na ledě pohybovali opatrně, vyjíždějí záchranáři každý rok k případům, kdy lidé riziko podcení.

Například loni málem zaplatil životem za procházku po tajícím ledu na Bečvě čtyřiadvacetiletý mladík.

Měl štěstí, protože ve chvíli, kdy ho sevřela ledová řeka, kolem zrovna projížděla policejní hlídka. Mladíka nakonec z vody vyprostili policisté.

„Při proboření ledu by se měli lidé pohybovat ke kraji vzniklého otvoru, kopáním se dostat na povrch ledové krusty a odplazit se či odkutálet ve směru příchodu až do místa, kde je už led natolik silný, že umožní postavit se na nohy a bezpečně přejít ke břehu,“ radí Petr Štěpánek.

Jak pomoci člověku, pod kterým praskne led?

* svědci podobných událostí by měli okamžitě přivolat pomoc na telefonních číslech 150 nebo 112. * měli by použít improvizované prostředky pro bezpečné vytažení osoby. Vhodné je podat nedobrovolnému plavci větev, vytáhnout jej s pomocí hozené šály či například vodítka od psa, nebo tažného lana z auta

*pokud situace nedovolí jinak a zachránce se musí přiblížit k otvoru v ledu, je potřeba plazit se v blízkosti otvoru a rozkládat tak svou váhu na co největší plochu, aby se předešlo dalšímu proboření.

* při tom je nutné dbát na opatrnost a postupovat s vědomím, že topící se člověk může zachránce v šoku stáhnout do vody. Zachráněného je po vytažení nutné zbavit mokrého oblečení a poskytnout mu nezbytný tepelný komfort do příjezdu odborné pomoci.