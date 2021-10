Malé školní muzeum lovců mamutů, které sídlí nově v upravených prostorách staré budovy ZŠ J. A. Komenského v Předmostí, se po dvouleté pauze opět otevře veřejnosti. Poprvé si budou moci expozici, věnovanou pravěké minulosti Předmostí, prohlédnout účastníci čtyřiadvacátého ročníku turistického pochodu Po stopách lovců mamutů. Tradiční akce se uskuteční v sobotu 2. října.

Turisté se mohou 2. října v rámci tradičního pochodu Po stopách lovců mamutů podívat i do nově otevřeného Malého školního muzea lovců mamutů ve staré škole v Předmostí | Foto: ZŠ J. A. Komenského v Předmostí

„Malé školní muzeum sídlilo až do roku 2019 v prostorách našeho podzemního krytu. Kvůli havárii vody, která zatopila suterén, jsme ale museli s pomocí hasičů přemístit všechny věci z muzea do depozitu. Dodnes se to sanuje a kryt není vhodný k návštěvám,“ vysvětlila ředitelka ZŠ J. A. Komenského v Předmostí Věra Václavíčková.