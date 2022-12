„Umístili jsme v Předmostí celkem jedenáct nádob. Cena za pořízení, montáž a vstupní nákup sáčků do zásobníků je necelých 100 tisíc korun,“ uvedl náměstek přerovského primátora Miloslav Dohnal (ODS).

Koše jsou v ulicích Dr. Milady Horákové, U Pošty, Pod Skalkou, Prostějovská, Teličkova, Hranická a také na prostranství u Mamutí stezky a u cihelny.

Opozice se semkla. Chce, aby lidé o Strojaři rozhodli v referendu

Ze třiadvaceti návrhů zaujala i rozhledna na Čekyňském kopci za 500 tisíc korun, lidé hlasovali také pro zelené autobusové zastávky v hodnotě 450 tisíc nebo pořízení mobilního kina za 350 tisíc. Město za nápady občanů utratí celkem 1,5 milionu korun.

Do plánů města na příští rok se promítne i další úspěšný návrh - na zřízení zelené zastávky, jejíž součástí by byla konstrukce popínavé rostliny. Navrhovatel ji chtěl mít v Palackého ulici, a pokud by se osvědčila, tak i na dalších místech.

„Jedná se o lokalitu, která je v ochranném pásmu památkové zóny a nachází se v těsné blízkosti nově vybudované cyklostezky. Je tedy nutné řešit i problematiku ve vztahu k zárukám. Ve chvíli, kdy nachystáme veškerou legislativu, seznámíme s výstupem i autora návrhu. Věřím, že průběhu roku 2023 zelenou zastávku zrealizujeme,“ doplnil Petr Školoud z přerovského magistrátu.

Přerov ozáří dva ohňostroje, na Nový rok i Mikuláše. S písněmi Nováka a Wykrenta

Úředníci magistrátu a pracovníci Kulturních a informačních služeb už komunikují také s autorem návrhu na pořízení mobilního kina.

„Dohodli jsme se, že na jaře kino pořídíme a připravíme program na první sezonu. Chceme probrat i možnosti, kde by se filmová představení pod letní oblohou konala,“ shrnula Daniela Novotná z Kanceláře primátora.

Posledním projektem je pak stavba rozhledny na Čekyňském kopci za 500 tisíc korun. Protože radní ještě před hlasováním veřejnosti schválili záměr stavby rozhledny za předpokládanou cenu 5 až 8 milionů korun, jedná se nyní o této finančně náročnější a velkorysejší variantě.

Participativní rozpočet s názvem „Chci v Přerově“ odstartoval letos v březnu a lidé mohli zasílat své návrhy. Následovalo veřejné projednávání a nakonec hlasování, ve kterém občané vybrali ze třiadvaceti návrhů ty nejzdařilejší.