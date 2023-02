V Pivovaru zahrají Američani Three For Silver i jihoafrický band The Tazers

Na skvělou porci muziky se mohou těšit návštěvníci, kteří zavítají v úterý 14. března do přerovské restaurace Pivovar. Úvodní koncerty festivalu Blues nad Bečvou nabídnou dvě špičkové kapely - americké Three For Silver a jihoafrické The Tazers. Koncerty začínají v 19 hodin.

Ilustrační foto | Foto: Richard Kutěj