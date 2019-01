Přerovsko se stejně jako jiné oblasti na Moravě ocitlo v sevření inverze. Lidem se hůře dýchá a koncentrace polétavého prachu v ovzduší výrazně překročily povolené limity. V souvislosti s vyhlášením smogové situace mohou lidé od úterý desíti hodin dopoledne jezdit autobusy zdarma.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

„Situace se začala výrazně zhoršovat už v průběhu pondělního večera a v úterý mezi šestou a sedmou hodinou ráno dosáhla hodinová koncentrace polétavého prachu v ovzduší hodnoty 111 mikrogramů na metr krychlový,“ řekl Jaroslav Čagánek z přerovského magistrátu, který má na starosti ochranu životního prostředí. Čtyřiadvacetihodinová koncentrace prachu byla ještě vyšší a vyšplhala se na 116 mikrogramů na metr krychlový.

Severovýchodní proudění vzduchu způsobilo, že do Přerovska doputoval smog z Polska a Ostravska. Vysoké koncentrace polétavého prachu byly naměřeny i v Hranicích a Bělotíně - hodinová koncentrace prachu byla v úterý kolem osmé hodiny ráno v Hranicích ještě vyšší než v Přerově - zastavila se na hodnotě 137 mikrogramů na metr krychlový.

Sirény i SMS

„Protože Český hydrometeorologický ústav vyhlásil smogovou situaci, informovali jsme o zhoršení stavu už ráno obyvatele města prostřednictvím mluvících sirén. Rozeslali jsme také sms zprávy školám a školkám a lidem, kteří jsou zapojeni do našeho systému varování obyvatel,“ konstatoval Jaroslav Čagánek.

Obyvatelé Přerova mají městskou autobusovou dopravu od úterních desíti hodin ráno až do odvolání zdarma.

„Upozorňujeme také řidiče, aby omezili jízdu autem,“ radí.

Na pobyt venku by si měli dát pozor především staří a chronicky nemocní lidé, kardiaci, ale na pozoru by se měli mít i rodiče malých dětí. Lidé by měli omezit větrání, ale zřeknout se i sportovních aktivit venku. Školám a školkám zase město ve smogu nedoporučuje procházky.

KVALITU OVZDUŠÍ VE VAŠEM REGIONU MŮŽETE SLEDOVAT NA STRÁNKÁCH ČHMÚ.