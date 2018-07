V noci byla rekordní zima, místy i přízemní mrazíky

FOTOGALERIE / Od čtvrtka do neděle byl Přerov jedním z center toho nejlepšího mládežnického hokejbalu na světě. Juniorský Světový pohár kromě Zlína hostila také MEO Aréna. Stovky fanoušků mohly sledovat jednu ze skupin výběrů chlapců do 16 let, hlavně však ženské reprezentace do 20 let.