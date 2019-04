Stavebníci začali ve středu dopoledne s jejich montáží.

Původně měly být oba mostky opravené do konce října a projektová dokumentace počítala s úpravou za 334 tisíc korun. Ta spočívala ve výměně hnilobou napadených dřevěných částí, nátěru a výměně odvodňovacích žlabů a skluzů, odvádějících dešťovou vodu. Firma ale narazila na nečekané problémy.

„Při demontáži dřevěných prvků zhotovitel zjistil, že jsou oba mostky napadené dřevomorkou, a to poměrně výrazně. Firma tedy musela práce zastavit,“ popsal náměstek přerovského primátora Michal Zácha (ODS). Poškozena byla podle něj většina dřevěných částí konstrukcí.

Město nakonec rozhodlo, že oba mostky vymění za nové. Pořízení dřevěných konstrukcí, které směřují do Čapkovy zahrady, přijde na 700 tisíc korun.

„Bylo nutné dopracovat projektovou dokumentaci a zajistit financování. Stavba nových mostků začala tento týden a děláme všechno pro to, aby byla do konce května hotová a předána občanům,“ řekl.

Pracovníci zhotovitelské firmy pokládali ve středu ráno s pomocí jeřábu trámy.

„Nejprve položíme nosné prvky, a pak budeme pokračovat podlahou a zábradlím. Na jeden most potřebujeme zhruba dvanáct kubíků dřeva,“ upřesnil Alexander Mojdl z firmy, jež stavbu provádí. Nejprve projde výměnou první most, a poté se dělníci pustí do druhého.

Přerovský park Michalov, který byl zbudován v roce 1904 podle plánů významného zahradního architekta Františka Thomayera, prošel počátkem tisíciletí revitalizací. Měla pět etap a radnice do zkrášlení věhlasného parku investovala každý rok částku pět milionů korun.

Historická část s altánkem, centrální osou, květnicí a dalšími prvky byla dokončena v roce 2004 u příležitosti stého výročí založení parku.

Stavba dvou mostků z dubového dřeva byla jednou z prvních etap. Dřevěné mosty nebyly součástí původního Thomayerova návrhu a v parku jsou zcela novým prvkem.

„Není to historická replika. Částečně jsou neseny lanovou konstrukcí a původně se zde uvažovalo i o pnoucích rostlinách. Z tohoto nápadu ale nakonec sešlo,“ doplnil Pavel Juliš, šéf odboru Stavebního úřadu a životního prostředí přerovského magistrátu.