V Líšné nastala patová situace po odchodu bývalého vedení obce. Starostka Hana Lounová avizovala, že už znovu kandidovat nebude, a i pro ni bylo překvapením, že se v obci nenašel nikdo, kdo by ji vystřídal.

Po neuskutečněných volbách se věci nyní začaly hýbat a obyvatelé Líšné se sešli na společném jednání.

„Kandidátku nebylo těžké dát dohromady, protože v okamžiku, kdy jsme zjistili, že nebyla podaná při řádných volbách, se naši občané zmobilizovali a byli ochotni jít do zastupitelstva pracovat. Vnímali jsme jako důležité, aby šli do zastupitelstva lidé, kteří mají obci co nabídnout svou profesí i odborností. Podle toho jsme také vhodné uchazeče oslovovali. Kladli jsme důraz i na to, aby byly v zastupitelstvu ženy,“ popsala Markéta Poláchová, která iniciovala jednání o sestavení kandidátky v Líšné a do voleb půjde.

Zastupitelstvo v obci je sedmičlenné, kandidátů sdružení je celkem osm.

Podle ní chce Sdružení nezávislých kandidátů, za něž kandiduje, oživit kulturní a společenský život v Líšné.

„Budeme zakládat nový spolek s názvem Kulturní činnosti. Myslím, že všechno, co se stalo, bylo nakonec k dobru. Chceme řešit novou kanalizaci, máme v obci školku, která potřebuje opravit. Uvidíme ale, na jakých prioritách se dohodne nové zastupitelstvo, protože jsou to finančně nákladné záležitosti,“ poznamenala Poláchová.

Sdružení nezávislých kandidátů obce Líšná odevzdalo kandidátku na přerovský magistrát minulý týden. Lhůta pro podání vypršela ve středu 2. listopadu v 16 hodin.

„Zatím jsme obdrželi pouze jednu kandidátní listinu, a to Sdružení nezávislých kandidátů. Volby do obecního zastupitelstva v Líšné se uskuteční 7. ledna,“ potvrdila mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.

Do doby ustavující schůze nového zastupitelstva povede obec správce, stanovený ministerstvem vnitra. „Rozpočet schválilo ještě předchozí zastupitelstvo, takže nemusím schvalovat rozpočtové provizorium,“ konstatovala Věra Stojanová, která vykonává funkci správce, stanoveného ministerstvem vnitra.

V České republice se volby v řádném termínu neuskutečnily v jedenácti obcích, z toho jsou dvě na Moravě. Kromě Líšné neproběhly také v Břežanech na jihu Moravy.