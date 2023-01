Kandidátka je jen jedna, takže mají obyvatelé Líšné rozhodování snadné. Strana, která bojuje o jejich přízeň, se jmenuje Líšná spolu to zvládneme. Na osmičlenné kandidátce jsou lidé nejrůznějších profesí - učitelka, ale i skladník, ředitelka nebo policista.

„Bývalé vedení mi vyhovovalo a všichni doufali, že to paní starostka nepustí a zůstane tu. Byli jsme nakonec překvapení, že to tak dopadlo. Doufáme v lepší zítřky a od nového vedení radnice očekáváme, že se začne konečně něco budovat a vytvářet a nebude to takové spavé období, jako dosud. Obec by potřebovala novou kanalizaci, ale i jiné věci,“ vyjádřila svůj názor jedna z místních Monika Minářová.

Podle členky volební komise Veroniky Krejčí obci patová situace spíše prospěla. „Určitě to mělo svůj význam, lidé se teď dali více dohromady, což bylo velké plus,“ zhodnotila.

S manželem a vnoučaty přišla k volbám Božena Pospíšilová.

„Děti tady máme na víkend, takže jsme je vzali s sebou. Jsme rádi, že se zase vrátí vše do zaběhnutých kolejí, protože starostu vesnice potřebuje. Tradice se u nás dodržují a kolem Vánoc proběhlo společné zpívání u stromečku. Je tu ale i spousta jiných akcí,“ řekla.

S kandidátkou je podle svých slov spokojená.

„Jsou tam někteří lidé, kteří už působili v bývalém vedení obce, ale i mladí - do těch vkládáme naději. Máme v Líšné mateřskou školku, a ta by potřebovala opravit,“ míní.

Do ustavující schůze nového zastupitelstva povede obec správce, stanovený ministerstvem vnitra.

„Dodatečné volby jsou v gesci Krajského úřadu Olomouckého kraje, ale podílí se na nich i přerovský magistrát. Přípravu volební místnosti, která je v obvyklých prostorách, zajišťovala obec - zástěna i urna byly na úřadě. Orazítkovala jsem obálky a prováděla i další úkony organizačního rázu,“ shrnula Věra Stojanová, která vykonává funkci správce.

Volební místnost se uzavře úderem desáté hodiny večer.

„Vzhledem k výjimečnosti situace si zřídí Český statistický úřad přebírací místo přímo v obci,“ zmínila. Po sečtení výsledků, které s ohledem na jedinou kandidátku nebude nijak napínavé, se čeká na oficiální vyhlášení výsledků voleb.

„To proběhne 10. ledna, a poté poběží lhůta pro případné podání návrhů na neplatnost voleb. Pokud nikdo takový návrh nepodá, svolává správce ustavující schůzi zastupitelstva, a to do patnácti dní od ukončení lhůty pro podání návrhů. Když všechno dobře půjde, uskuteční se schůze 27. ledna, nejpozději pak 6. února,“ nastínila.