Patová situace v Líšné nastala po odchodu bývalého vedení obce. Starostka vesnice s necelými třemi sty obyvateli se rozhodla, že už nebude znovu kandidovat a nenašel se nikdo, kdo by ji nahradil. Teprve volební nezdar obyvatele obce stmelil a rozhodli se dění rozhýbat.

„V okamžiku, kdy jsme zjistili, že nebyla podaná kandidátka při řádných volbách, se naši občané zmobilizovali a byli ochotni jít do zastupitelstva pracovat. Vnímali jsme jako důležité, aby šli do zastupitelstva lidé, kteří mají obci co nabídnout svou profesí i odborností,“ shrnula už dříve Markéta Poláchová, která iniciovala jednání o sestavení kandidátky v Líšné.

Uskupení, které jde do voleb, má název Líšná spolu to zvládneme. Zastupitelstvo v obci je sedmičlenné, kandidátů sdružení je celkem osm.

Do doby ustavující schůze nového zastupitelstva vede obec správce, stanovený ministerstvem vnitra.

„Přípravy na dodatečné volby jsou v plném proudu a hlasovací lístky už lidé dostali do svých schránek. V nejbližších dnech začneme chystat také volební místnost,“ nastínila Věra Stojanová, která vykonává funkci správce. Výsledky dodatečných voleb budou po sečtení hlasů zveřejněny na webových stránkách Českého statistického úřadu.