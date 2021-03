Krizové opatření týkající se omezení volného pohybu osob dostalo obyvatele Slavkova, místní části Kozlova, do těžko řešitelné situace. Ves spadá do okresu Olomouc, ale historicky je spojena s Přerovskem, Lipníkem nad Bečvou, kam místní jezdi nakupovat, k doktorovi a děti do škol. Hlavně je tam dopravní spojení. Směrem na Olomouc se veřejnou dopravou nesvezou.

Kozlov, vojenský újezd, pramen Odry, 13.6.2020 | Foto: Deník / Daniela Tauberová

„Ze Slavkova by museli pěšky pět kilometrů do Kozlova a odtud autobusem na nákup do obchodu ve Velkém Újezdu. Ve Slavkově přitom žijí hlavně starší lidé, kteří nemají auta a vládním opatřením omezujícím pohyb přes hranici okresu přišli o dopravní spojení na Lipník,“ sdělil Deníku starosta Kozlova Roman Fojtík.