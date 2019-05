„Uvolnili jsme téměř šest milionů korun na první etapu opravy silnic a chodníků na sídlišti Dukla. Podařilo se nám v minulosti získat téměř všechny pozemky na tomto místě a pomalu s rekonstrukcí začínáme,“ řekl místostarosta Lipníka nad Bečvou Ondřej Vlček.

Od ministerstva kultury získal Lipník nad Bečvou přes devět set šedesát tisíc korun na regeneraci památek.

„Šest set tisíc korun jsme dali na opravu piaristické koleje, kde v bývalém archivu praskla klenba, kterou chceme opravit,“ uvedl Ondřej Vlček. Město bude muset doplatit zbývající částku, jelikož celková oprava bude stát přes dva miliony korun.

Zastupitelé dali část peněz i na opravy historických domů. Chtějí tak podpořit hezký vzhled centra města.

Přes milion na sport

Více než jeden milion korun pak rozdali sportovním organizacím.

„Nejvíce peněz jsme dali do sportovních klubů florbalu, basketbalu a fotbalu. Mají tam spoustu dětí a hráčů a s tím jsou spojené i vyšší náklady,“ vysvětlil Ondřej Vlček.

Oproti sportu v Lipníku více strádá sociální oblast, kde letos rozdali přes čtyři sta tisíc korun.

„Do budoucna bychom chtěli přidat více peněz do sociální oblasti. Chybí nám odborné sociální poradenství a řešíme také snížení nákladů na provoz azylového domu, který spravuje organizace Elim,“ dodal Ondřej Vlček. V příštím roce by město chtělo vybudovat denní stacionář pro seniory, kam by mohli pravidelně docházet. Kromě aktivit a programů by jim pracovníci pomáhali i s běžnými činnostmi.

Na jednání zastupitelstva se diskutovalo i o reformě odpadového hospodářství. Město se bude snažit obyvatele více motivovat ke třídění a řešila se také stání kontejnerů na ulicích, aby okolo nic bylo více čisto.

autorka: Jana Hostičková