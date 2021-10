„Součástí cyklostezky bude zpevnění povrchu v šířce 2,5 metru, ale i nové osvětlení - nejen podél cyklostezky, ale i podchodu pod železniční tratí, přejezdu pro cyklisty a osvětlení odbočovacího a připojovacího pruhu silnice I/47 v místě křižovatky s příjezdovou komunikací do areálu EMOS,“ upřesnil Tomáš Navrátil.

„Další změnou bylo snížení rychlosti v tomto úseku na 50 kilometrů v hodině. Posunuli jsme také dopravní značku se začátkem obce směrem k Lýskám. I to řidiče nutí, aby na příjezdu do Přerova zpomalili,“ přiblížil některé úpravy radní pro dopravu Tomáš Navrátil.

Tragická nehoda rozvířila otázku bezpečnosti tohoto úseku - přes frekventovanou silnici první třídy totiž běžně přecházejí chodci a krátí si tudy cestu i cyklisté, kteří se potřebují dostat z výstaviště a areálu firmy Emos „myší dírou“ do Předmostí.

