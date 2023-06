„Stejná omezení platí i pro severní Afriku a Severní Ameriku. Po návratu z pobytu ve střední a jihovýchodní Asii a většiny zemí Afriky je blokace dokonce šestiměsíční. Lidem po návratu z dovolené doporučuji ověřit si délku blokace na stránkách nemocnice, a to v informacích pro dárce krve,“ radí Štefan Repovský.

Pozor na klíšťata

Další skutečností, která v létě limituje mnoho dárců, je vrcholící aktivita klíšťat - ta totiž mohou přenášet boreliózu nebo způsobit zánět mozkových blan. Člověk, který měl přisáté klíště, by neměl krev darovat čtyři týdny. Po lokální kožní nebo celkové reakci by neměl s ohledem na možná zdravotní rizika darovat nejcennější tekutinu šest měsíců.

Darujte krev před dovolenou

„V posledních letech zaznamenáváme i větší množství zejména sportovních úrazů, které v závislosti na způsobu ošetření také neumožňují darovat krev a plazmu od dvou týdnů do šesti měsíců,“ doplnil primář Repovský. Ten žádá všechny bezpříspěvkové dárce, aby přišli darovat krev ještě před odjezdem na dovolenou.

Bezpříspěvkovými dárci krve se mohou stát zdraví lidé ve věku od 18 do 65 let, s váhou nad 50 kilogramů. Zda je dárce způsobilý k odběru, posoudí individuálně zdravotníci přímo na odběrovém místě. Den před odběrem by měl člověk hodně pít, nejíst tučná jídla, nepít alkohol a ráno lehce posnídat.

Výhodami darování krve je nejen dobrý pocit z ušlechtilého skutku, ale také možnost čerpat studijní či pracovní volno s náhradou mzdy, bezplatné lékařské vyšetření, občerstvení nebo odpočet ze základu daně z příjmu.