Chřipka si v Olomouckém kraji vyžádala už čtyři úmrtí. Počty nemocných s komplikacemi jdou nahoru.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Karel Pech

Celkově se zvedla nemocnost hlavně mezi dospělými. Na Olomoucku, kde bylo v posledním týdnu nejhůře, dokonce o 58 procent ve věkové kategorii nad 60 let. Epidemie nekončí. Podle odborníků se dá očekávat nárůst minimálně do konce února, ale už by neměl být tak výrazný.