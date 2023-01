První vícepatrové distribuční centrum v České republice má díky modernímu vybavení i vysoké energetické soběstačnosti pozici nejmodernější logistické haly v zemi.

Amazon nabídne v robotickém centru moderní pracovní prostředí, kde budou zaměstnancům usnadňovat práci speciální robotické jednotky.

„Při plném zprovoznění budovy zde zaměstnáme až dva tisíce stálých pracovníků,“ upřesnil Michal Šmíd, generální manažer společnosti Amazon pro Českou republiku.

Přesný termín spuštění provozu zatím není znám.

„V současné době se navážejí technologie a hala je ve zkušebním provozu a testování. Nábor zaměstnanců ještě nezačal,“ doplnil PR manažer společnosti Amazon pro Česko a Slovensko Noah Zyla.

Pro Kojetín znamená investice Amazonu nejen příliv nových pracovních sil.

„Bude to mít ještě jedno velké plus. Dohodli jsme se s Olomouckým krajem, že se v budově zdejší polikliniky zřídí zdravotnická záchranná služba, která ve městě chyběla. Vzhledem k tomu, že s sebou tato investice přinese navýšení pohybu lidí, je to nutnost. Investici do úprav objektu polikliniky ponese město, zřizovatelem záchranky je kraj. Je to jeden z obrovských přínosů ekonomického rozvoje města,“ pochvaluje si starosta Kojetína Leoš Ptáček.

„Nejprve musíme vyprojektovat úpravy, ale počítáme s tím, že by zde mohla začít záchranka fungovat už ve druhé polovině roku 2023,“ věří starosta.

Na pozemcích bývalých usazovacích nádrží někdejšího cukrovaru se nyní chystá stavba nové haly. Informaci potvrdila i skupina Accolade.

„Stavba nové haly v Zóně ekonomického rozvoje, jak se toto území jmenuje, se připravuje. Nyní se zpracovává druhá varianta dokumentace pro posouzení EIA, ve které budou reflektovány požadavky obyvatel Kojetína a zejména občanů z přilehlé ulice Padlých hrdinů. Povede se tedy dialog o tom, jaké parametry bude mít tato zóna z hlediska objemu výstavby a dopravního napojení,“ konstatoval starosta. Ekonomické oživení a příliv investorů do Kojetína má podle něj ale ve městě nejen příznivce, ale i odpůrce.

„Na přípravách druhého objektu plánovaného na brownfieldu po bývalém cukrovaru aktivně pracujeme a v tuto chvíli projekt detailně diskutujeme především s místními obyvateli a zástupci Kojetína tak, aby získal podobu, s níž bude soužití pro všechny jeho sousedy přijatelné a nebyly opomenuty žádné aspekty. Následně se budeme soustředit na získání potřebných povolení. Zatím je tedy ještě brzy deklarovat konkrétní parametry tohoto průmyslového parku,“ uvedla mluvčí skupiny Accolade Lucie Mareš Heřmanská.

Předpoklad je, že by se mohla velikost objektu pohybovat kolem 36 tisíc metrů čtverečních a bude opět aspirovat na vysokou úroveň prestižní certifikace udržitelnosti BREEAM.

„V projektu počítáme například s instalací fotovoltaických panelů a dalšími prvky budov, které kladou důraz na šetrný přístup k okolí - ať už jde o takové detaily, jako jsou například hmyzí hotely, ještěrkoviště či veřejně přístupný park,“ nastínila mluvčí skupiny Accolade.

Moderní průmyslové prostory podle ní přivedou do Kojetína a jeho okolí další evropské firmy, vytvoří nová pracovní místa a pomohou zvýšit životní úroveň místních obyvatel. „Těm se tak otevře širší paleta možných oborů a profesí. Očekáváme tedy znásobení pozitivních přínosů prvního projektu,“ uzavřela.