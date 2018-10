V Kojetíně podepsali koaliční dohodu, starostou bude Leoš Ptáček

Výroba - Výroba Montážní dělník 14 900 Kč

Montážní dělníci mechanických zařízení Montážní dělníci mechanických zařízení. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14900 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: Pracovní doba: po – pá od 7:00 do 15:30 hodin., , Náplň práce:, Jedná se o montážní práce na stavbách i v provozovně., , Nabízíme:, Pracovní poměr uzavřen na dobu určitou s možností prodloužení, , Zájemci se mohou hlásit u kontaktní ososby - paní Jordánová:, - zasláním životopisu (CV) na e-mail: jorcon.navis@jorcon.cz;, - telefonicky (Po - Pá od 08,00 do 14,00hod.) na čísle 777 772 701, - osobně (Po - Pá od 08,00 do 14,00hod.) v sídle firmy na adrese: JORCON NAVIS s.r.o., Dobromilice č.p. 60, 798 25 Dobromilice, , Místo výkonu práce: JORCON NAVIS s.r.o., Měrovice nad Hanou č.p. 60, 752 01 Kojetín. Pracoviště: Jorcon navis s.r.o. - pracoviště měrovice nad hanou, 752 01 Kojetín. Informace: Jaroslav Jordán, +420 777 772 700.