Jeseník – Až po více než čtyřiadvaceti hodinách odvolali v Jeseníku kalamitní stav, který zde vyhlásili v úterý v půl osmé večer. Teprve ve středu večer se podařilo zprůjezdnit poslední ulici – Za Pilou ve směru na Rejvíz.

Rozhodnutí o odvolání kalamitního stavu ke středeční dvaadvacáté hodině vynesl krizový štáb města krátce po osmé hodině večer.

Během úterka noci na středu napadlo ve městě místy až sedmdesát centimetrů sněhu. Ten byl navíc mokrý, což právě v ulicích města značně ztěžovalo údržbu komunikací. Ve středu v deset hodin dopoledne bylo ještě asi deset procent ulic ve městě neprůjezdných.

Šlo většinou o úzké ulice ve svahu, kde je údržba velmi náročná a sníh odtud musela odvážet těžká technika. Ve tři hodiny odpoledne zbývala už jen poslední komunikace.

„Je to několik kilometrů dlouhá, svažitá ulice Za Pilou se zástavbou rodinných domků, ve směru na Rejvíz. Odpoledne tam najela naše technika, jejímž úkolem bylo komunikaci prorazit a rozšířit. Pak teprve mohl krizový štáb města odvolat kalamitní stav,“ řekl ředitel Technických služeb Jeseník Jan Prejda.

Komunikace v ostatních ulicích jsou sice zúžené, ale průjezdné. V terénu měly Technické služby po celý den všech asi dvacet strojů vlastních i najatých, dalších čtyřicet lidí pracovalo na ručním úklidu.

V Jeseníku hustě a nepřetržitě sněžilo celých dvacet čtyři hodin. Lidé, kteří jeli v úterý odpoledne z práce, se často domů s autem nedostali. V ulicích se tvořily sněhové bariéry, které průjezdnost ještě zhoršovaly.

Sněžit konečně přestalo ve středu kolem šesté hodiny ráno. Dopoledne už byly hlavní komunikace plně sjízdné, takže se lidé dostali na úřady, do škol, do nemocnice nebo do lázní.

Úklid potrvá ještě čtyři dny

Pracovníci Technických služeb využívají pro uskladnění masy sněhu veškeré volné prostory, především zeleň. Co se už nevejde na travnaté pásy, odvážejí na volnou plochu v areálu bývalých kasáren. Předpokládá se, že úklid bude trvat tři až čtyři dny.

„Během čtvrtku budeme ještě pracovat na rozšíření ulic nebo na úklidu sněhu z autobusových točen. Úklidové čety nastoupí hned ráno,“ doplnil ve středu večer Jan Prejda

„Místní lidi, když vidí ten sněhový příval, raději ráno auto ani nevytahují a jdou pěšky,“ řekl Tomáš Polák z Technických služeb Jeseník.

V úterý pozdě večer stálo u benzinové stanice na okraji Jeseníku šest kamionů, které nemohly vyjet směrem na obchvat a dál na Lipovou-lázně.

„Ten první měl dokonce na kolech i řetězy, ale stejně to nepomáhalo. Ještě ráno, když jsem jel do práce, tam jeden kamion stál,“ řekl Jan Škoda z Jeseníku.

Obtížně se do Jeseníku dostávali v úterý vpodvečer obchodní partneři podnikatele Ivo Sommera, kteří přijížděli z Kroměříže a Prahy.

„Jeden uvízl za zablokovaným nákladním autem v Ostružné,úsek z Jindřichova do Ramzové tak jel půldruhé hodiny. Druhý přijížděl přes Červenohorské sedlo a měl štěstí, že jel hned za sypačem, jinak by Sedlo asi nevyjel, jak byla silnice kluzká. Tak dramatickou situaci tady snad nepamatuji,“ řekl Ivo Sommer.

Překvapivě bez nehod, vlaky jely na čas

Přívaly sněhu překvapivě nezpůsobily žádné dopravní nehody.

„Během noci na středu ani ve středu dopoledne nemuseli dopravní policisté vyjíždět ani k jediné nehodě. Řidiči jsou ukáznění a jezdí tak, jak mají,“ informovala mluvčí jesenické policie Tereza Neubauerová.

Také vlaky a autobusy jezdily až na několikaminutové odchylky podle jízdních řádů.

„Nemám od kolegů z Jeseníku hlášenou žádnou mimořádnost,“ uvedl ve středu Pavel Šefl ze společnosti Veolia Morava, která zajišťuje většinu autobusových spojů v regionu.

Většina žáků do škol dorazila

Do škol v Jeseníku dorazili někteří žáci a studenti s malým zpožděním. Jen výjimečně se stalo, že se do školy nedostali vůbec.

„Vím, že rodiče jednoho žáka z Ostružné telefonovali, že jim sníh nedovolí vyjet, a žáka omluvili. Jinak nám sněhová kalamita žádné problémy nezpůsobila,“ uvedl ředitel Základní školy v Jeseníku Roman Mrosek.

Silničáři mimo Jeseník kalamitu vyhlašovat nemuseli.

„My máme sníh kam odhrnovat, zatímco přímo ve městě je to věčný boj kam se sněhem. Silnice prvních tříd udržované chemicky jsou už holé a mokré, od středních poloh se zbytky sněhové kaše. Na dvojkách a trojkách je ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Na Červenohorském sedle rozšiřuje vozovku sněžná fréza. Likviduje sněhové bariéry až po svodidla,“ hlásil ve středu odpoledne Dušan Robotka z jesenického střediska Správy a údržby silnic Olomouckého kraje.