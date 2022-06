Přestože se v minulých letech věnoval různým výtvarným technikám - od návrhů a výroby loutek přes portréty až po interiérovou tvorbu, kolážím je věrný už patnáct.

„Teď se zabývám výhradně jimi a na výstavě v Přerově jsem se snažil představit své nejnovější práce. Jdu svou vlastní cestou a tematicky jsem přešel od koláží postaviček a torz, které na první pohled o něčem vypovídaly, k ryze abstraktním motivům. Snažím se, aby měla každá koláž myšlenkovou náplň,“ zmínil.

Práce Vladimíra Noska jsou řemeslně poctivé. I v tom připomínají tvorbu Jiřího Koláře.

„Je to klasika, jakou vytvářel i on. Koláže dělám klasickou metodou stříhání a lepení, není v tom nic počítačově grafického. Když se lidé přijdou na výstavu podívat, třeba ocení alespoň to, že je to pracné, a že jsem se u toho neflákal,“ poznamenal skromně. „Ty titěrné věci zaberou hodiny času a nemůže se to dělat od rána do večera,“ dodal.

Vladimír Nosek, který v Přerově vystavoval už v roce 2015, pracuje s geometrií a grafickým citem, které občas oživí surrealistickým prvkem nebo avantgardním motivem.

„Koláže tvoří ucelené soubory pevně svázané tématem i způsobem zpracování. Vladimír Nosek stále více inklinuje k abstraktnímu zobrazení s využitím pruhů v horizontálách a vertikálách v kombinaci s jinými geometrickými tvary, především kružnicemi. Společným rysem zůstává barevná střídmost, grafická preciznost a ucelená kompozice,“ přiblížila vedoucí Galerie města Přerova Lada Galová.

Na výstavě je k vidění výběr koláží z posledních let, především ze souborů Nálady, Imaginace, Horizontály a vertikály, Red point, Modrá je dobrá, Siluety, Fragmenty, In Time a Na hranici světla.

„Tento poslední soubor představuje propojení stříkaného akrylu s koláží a přináší v mé tvorbě nový prvek. Lehce připomíná avantgardu první poloviny 19. století, především pak směr geometrické abstrakce,“ popsal používanou výtvarnou techniku koláž - akryl Vladimír Nosek.

Umělec žije v Jindřichově Hradci a je členem Asociace jihočeských výtvarníků. Jeho tvorba je zastoupena v mnoha galeriích a soukromých sbírkách. Uspořádal více než 130 výstav a je držitelem několika ocenění - mimo jiné i ceny Intersalonu 2021. Účastní se také charitativních projektů a dobročinných aukcí. Výstava v galerii potrvá do 31. července.